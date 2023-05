Face à Séville en finale de la Ligue Europa, José Mourinho peut remporter une nouvelle coupe d'Europe avec la Roma, mais va devoir réaliser un immense défi.

Séville-Roma : L'élève peut-il dépasser le maître ?

Qualifiée à l'arrache face au Bayer Leverkusen jeudi dernier (1-0 en cumulé), l'AS Roma a rendez-vous avec le FC Séville en finale de l'Europa League qui se tiendra le 31 mai prochain à Budapest. Déjà vainqueurs de la Conference League l'an dernier (1-0 face à Feyenoord), les hommes de José Mourinho ont l'occasion de frapper un grand coup en remportant une deuxième coupe d'Europe d'affilée, à condition de battre l'équipe la plus redoutable de l'histoire de l'Europa League : le FC Séville.

Car oui, les Andalous sont les véritables spécialistes de cette coupe d'Europe, et il n'y a pas besoin de dépoussiérer les vieux livres pour le prouver. Six fois vainqueurs de la compétition, le FC Séville s'est offert quatre titres de C3 depuis 2009, date à laquelle le nom de la C3 a changé, passant de Coupe de l'UEFA à UEFA Europa League.

Le pensionnaire de la Liga a notamment remporté la compétition trois fois d'affilée, en 2014, 2015 et 2016, avant de glâner un nouveau titre en 2020 face à l'Inter Milan. La Roma de José Mourinho n'est donc clairement pas favorite pour cette affiche, elle qui tentera de remporter sa toute première Europa League de son histoire.

José Mourinho, l'atout numéro 1 de la Roma pour faire tomber le FC Séville

S'il y en a bien un qui est capable de renverser la montagne andalouse en Europa League, c'est José Mourinho. Sur la scène européenne, l'entraîneur romain fait tout simplement partie des coachs les plus titrés, et bénéficie de l'expérience adéquate pour aller au bout d'une coupe d'Europe. Au cours de sa carrière, The Special One a remporté 2 Ligue des Champions (Porto en 2004 et l'Inter Milan en 2010), ainsi que 2 Europa League (Porto en 2003 et Manchester United en 2017), sans oublier la Conference League l'an dernier avec les Giallorossi.

Le 31 mai prochain, José Mourinho devra réaliser ce qui se fait de plus dur actuellement, à savoir battre le FC Séville en finale d'Europa League, un défi que personne n'a réussi à réaliser pour le moment.