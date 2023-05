Après une saison décevante marquée par une autre désillusion en Ligue des Champions, le PSG serait prêt à se lancer dans une nouvelle opération folle.

Meilleur buteur de Serie A et Champion d’Italie avec le SSC Naples, Victor Osimhen est dans le collimateur de plusieurs clubs fortunés pour le prochain mercato estival. L’attaquant de 24 ans pourrait donc changer d’air au terme de la saison en cours. Désireux d’attirer un numéro 9 de classe mondiale pour aider Kylian Mbappé aux avant-postes, le PSG aurait érigé l’international nigérian en priorité pour le recrutement à venir. Pour convaincre le Napoli de laisser filer Victor Osimhen, le champion de France en titre serait même prêt à signer un nouveau gros chèque après les transferts records de Neymar et Kylian Mbappé en août 2017.

Mercato PSG : Victor Osimhen au Paris SG pour 120M€ ?

En effet, le média espagnol Fichajes confirme ce mardi que le Paris Saint-Germain fait de Victor Osimhen sa grande priorité pour renforcer son attaque la saison prochaine. Avec les possibles départs de Lionel Messi et Neymar Jr, Luis Campos serait convaincu du potentiel de l’avant-centre napolitain pour porter l’attaque parisienne aux côtés de Kylian Mbappé. Le conseiller football du PSG aurait même déjà engagé des pourparlers avec l’agent de l’ancien joueur de Lille OSC pour évoquer un transfert qui pourrait atteindre les 120 millions d'euros, soit la troisième plus grosse acquisition des Rouge et Bleu après Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€).

Cependant, le Champion de France en titre n’est pas seul sur ce coup et devrait compter avec la concurrence des clubs anglais, notamment Manchester United, Chelsea et Manchester City. Recruté pour 75 millions d’euros il y a trois ans, Victor Osimhen pourrait donc rapporter gros au Napoli. Reste maintenant à savoir si Luis Campos trouvera les mots pour convaincre le natif de Lagos de revenir en Ligue 1.