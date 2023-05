Un attaquant du Stade de Reims devrait animer le prochain mercato d’été. Il aurait des prétendants en Championship en Angleterre.

Stade de Reims Mercato : Kaj Sierhuis très convoité en Championship

Le Stade de Reims va devoir se renforcer en pointe de l’attaque cet été, car Folarin Balogun va rejoindre Arsenal. Le décisif avant-centre va retourner à Londres à l’issue de son prêt d’une saison, sans option d’achat. Il a bien rempli sa mission sous le maillot du club champenois, en inscrivant 20 buts en 35 matchs disputés en Ligue 1, à 2 journées de la fin du championnat. En plus du buteur américain, un autre attaquant, Kaj Sierhuis, est annoncé sur le départ. Alors qu’il lui reste encore une saison de contrat, il devrait faire l’objet d’un transfert cet été, en cas d’offre. Et justement, son profil intéresse des clubs D2 anglaise, si l’on se fie aux informations de L’Equipe. D’après le quotidien sportif, « plusieurs clubs de Championship ont manifesté concrètement leur intérêt ces dernières semaines » pour le joueur de 25 ans.

Victime d’une rupture des ligaments croisés en février 2022 pendant son prêt à Heracles Almelo (pays-Bas), Kaj Sierhuis est resté un an sans jouer. Revenu à la compétition en janvier 2023, il n’a pas réussi à retrouver son meilleur niveau, à cause de la longue période passée loin du terrain. « Le Néerlandais, qui ne s'est jamais complètement imposé en Champagne depuis son arrivée en janvier 2020, devrait selon toute vraisemblance quitter le Stade de Reims cet été, à un an de la fin de son contrat », a confirmé le quotidien sportif. Kaj Sierhuis a participé à 16 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, pour un total de 2 buts marqué et 1 passe décisive délivrée. Recruté à l’Ajax Amsterdam il y a trois ans et demi, pour 4 M€, il vaut aujourd’hui 1,5 M€ sur le marché des transferts.