Brest-Reims : Beaucoup d'absents dans la compo du Stade de Reims

Le Stade de Reims rencontre le Stade Brestois aujourd'hui et devra faire avec beaucoup d'absents dans ce match de la peur entre deux concurrents directs.

Stade de Reims : Les absents s'accumulent pour Will Still

Le Stade de Reims, qui est toujours à la recherche d'un entraîneur malgré les bonnes performances de Will Still, se déplace sur la pelouse du Stade Brestois pour une rencontre qui s'annonce tendue entre deux concurrents pour le maintien. Pour ce match, le SDR devra faire sans les absents, qui seront très nombreux en Bretagne.

En effet, le Stade de Reims compte pas moins de 7 absents déjà confirmés dont plusieurs joueurs importants. Parmi les joueurs qui manqueront ce match, on peut citer notamment Emannuel Agbadou, expulsé la semaine dernière, Marshall Munetsi, déjà blessé la semaine dernière et plusieurs absents de longue date dont Thomas Foket et Kaj Sierhuis, toujours à l'infirmerie.

Stade Brestois : Une rencontre importante face au SDR

Pour le Stade Brestois, cette rencontre face au Stade de Reims pourrait bien être décisive. Une semaine après battu le Clermont Foot à Gabriel Montpied, les hommes de Bruno Grougi pourraient lancer une série en cas de victoire sur leurs terres. Les Bretons ne comptent d'ailleurs que trois absents. Pierre Lees-Melou qui est suspendu, Jere Uronen et Steve Mounié, tous les deux blessés rateront ce match de la peur.

Bruno Grougi aura à coeur de remporter cette rencontre contre le SDR afin de faire sortir le SB29 de la zone rouge et prendre un peu de distance sur ses concurrents directs. Une performance qui ne sera pas évidente pour le Stade Brestois, puisque le Stade de Reims reste sur une série de 4 matchs sans défaite en Ligue 1 (1 victoire, 3 nuls) et que Junya Ito affiche une belle forme ces dernières semaines.

La compo du Stade Brestois :

Gardien : M. Bizot

Défenseurs : J. Duverne, L. Brassier, B. Chardonnet (c), N. Fadiga

Milieux : H. Magnetti, M. Pereira-Lage, M. Camara

Attaquants : F. Honorat, I. Slimani, R. Del Castillo

La compo du Stade de Reims :

Gardien : Y. Diouf

Défenseurs : A. Flips, A. Gravillon, Y. Abdelhamid (c), B. Locko

Milieux : A. Matusiwa, D. Lopy, J. Ito, J. Cajuste, A. Zeneli

Attaquants : F. Balogu