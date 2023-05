Lionel Messi pourrait finalement poursuivre sa carrière au PSG, malgré les rumeurs de son départ en Arabie saoudite ou d’un retour au FC Barcelone.

À son arrivée au PSG en août 2021, Lionel Messi avait signé un contrat de deux années qui se termine le 30 juin 2023. Sauf que ce contrat contenait une année de plus en option entre l’Argentin et le club de la capitale. Maintenant que la deuxième saison du joueur à Paris arrive à terme, il fait la Une des journaux sur la question de sa poursuite ou non en Ligue 1.

Mercato : Lionel Messi encore loin d'un départ du PSG

L’ancien joueur du FC Barcelone n’aime pas l’ambiance au PSG et c’est un fait. Pour autant, il n’a toujours pas dit à ses dirigeants du club de la capitale qu’il souhaitait partir à la fin de cette saison. Et en vérité, le temps pour l’Argentin de clarifier la question de son avenir auprès des décideurs du club presse.

Pour rappel, l'option automatique présente dans le contrat du joueur argentin pourrait être levée seulement si les deux parties s'accordent, ce qui n'est pas la tendance actuelle. Ces dernières semaines, la rumeur d’une offre de contrat portant sur un salaire de 363 millions d’euros par an lui aurait été formulée par un club saoudien. Sa visite dans les Émirats aurait été, selon certaines sources, l’occasion pour le joueur de visiter son prochain lieu de vie. Lionel Messi évoque lui un simple voyage prévu de longue date dans la péninsule Arabique.

Du côté de la direction du Paris Saint-Germain, aucun message n’a été envoyé au capitaine de l’Argentine pour lui demander de trouver un autre club concernant la poursuite de sa carrière. Seul Neymar a le plus de chances de partir du Paris Saint-Germain cet été si des clubs proposent aux dirigeants parisiens une belle indemnité pour son transfert.

Encore que cette idée est parsemée dans l’esprit des dirigeants par l’attitude des supporters du club, clairement hostiles envers le Brésilien. La presse européenne a récemment évoqué un possible départ de Neymar vers Manchester United, mais selon Fabrizio Romano, aucune approche n’aurait été faite par les Mancuniens. « Aucune négociation en cours entre Man United et le PSG pour Neymar Júnior, pour le moment. Rien de concret, pas de discussions… du moins avec les propriétaires/conseils actuels. »

Que dit le contrat de Kylian Mbappé ?

Le Paris Saint-Germain pourrait donc bien repartir à l’attaque de la saison 2023-2024 avec la MNM qui sonne la fin, évoquant là aussi un possible départ de Kylian Mbappé . Selon les dernières rumeurs, l’attaquant français n’aurait pas activé son année de contrat supplémentaire avec Paris (2024 à 2025). Si celles-ci venaient à se confirmer, un départ de l'attaquant français pourrait-être d'actualité dès cet été.