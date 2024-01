Le départ de Victor Lobry de l’ASSE se confirme. Il était absent à entrainement collectif des Verts, ce vendredi. Il est attendu à Guingamp.

Mercato : Victor Lobry écarté, l'officialisation de son départ est imminente

Victor Lobry (28 ans) va quitter l’ASSE après une saison et demie au club ligérien. Il lui reste certes encore 5 mois de contrat, mais il n’ira pas au bout de son bail à Saint-Etienne. Il sera libéré, comme Gaëtan Charbonnier (35 ans), parti librement au SC Bastia, afin de lui permettre de rebondir dans un autre club de son choix. Peuple-Vert assure que son départ annoncé depuis plusieurs semaines est dans les tuyaux. Une information confirmée par Le Télégramme, qui indique même la prochaine destination de milieu offensif de l’ASSE. Selon le journal régional, il va signer à l’EA Guingamp, sans indemnité de transfert.

En effet, il n’y a plus de doute sur le départ de Victor Lobry de l’ASSE. En attendant d’être libéré administrativement, il est écarté du groupe stéphanois. Il n’a donc pas pris part à l’entrainement collectif ouvert au public des Verts, ce vendredi après-midi. D’après le média de Bretagne, le joueur formé au Stade de Reims est attendu à Guingamp au plus tard samedi, pour passer la visite médicale et s’engager avec l’En Avant.

Olivier Dall’Oglio ne compte pas sur le milieu offensif

Pour rappel, Victor Lobry avait signé à Saint-Étienne le 20 juillet 2022, en provenance de Pau FC. Il faisait partie des recrues estivales stéphanoises, après la relégation du club en Ligue 2. Il a joué 53 matchs sous le maillot des Verts, pour 1 but et 3 passes décisives. Déjà peu utilisé par Laurent Batlles cette saison (2 titularisations en 12 matchs joués en Ligue 2), Victor Lobry ne rentre pas dans les plans d’Olivier Dall’Oglio, le nouvel entraineur de l’ASSE.