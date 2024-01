Il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que Victor Lobry va quitter l'AS Saint-Etienne cet hiver, comme l'a confirmé Olivier Dall'Oglio vendredi.

Mercato ASSE : Victor Lobry va résilier son contrat

Victor Lobry est un milieu de terrain français qui joue à l'AS Saint-Étienne depuis juillet 2022. Il rejoint les Verts dans un transfert libre en provenance du Pau FC. Il est considéré comme un joueur prometteur, mais il n'a pas réussi à s'imposer à l'ASSE, où il n'a joué que 400 minutes en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison. En manque de temps de jeu dans le Forez, Lobry devrait profiter de ce mercato d'hiver pour se relancer dans un autre club. Le milieu de terrain est sur le point de quitter l'ASSE libre de tout contrat, ceci afin de s'engager du côté de l'En Avant Guingamp, un autre club de Ligue 2.

Le départ de Victor Lobry n'est donc plus qu'une question de jours. Olivier Dall'Oglio a confirmé son départ du club au micro de Evect, après l'entraînement du vendredi 19 janvier 2024. L'entraîneur des Stéphanois a confié que le joueur « est en partance ». Le technicien français a même fait savoir que « ça faisait partie des éventualités et ça se confirme ». Sauf catastrophe, le transfert de Victor Lobry à l'EA Guingamp devrait donc être officialisé cet hiver. Le joueur, de son côté, espère relancer sa carrière et retrouver du temps de jeu avec le club breton, qui vise la montée en Ligue 1.

Victor Lobry comme Charbonnier

L'AS Saint-Etienne a enregistré cet hiver l'arrivée d'Irvin Cardona en prêt, en provenance du FC Augsbourg. Une occasion de sceller les retrouvailles entre l'attaquant et son ancien entraîneur à Brest, Olivier Dall'Oglio. Mais dans le sens des départs, avant celui de Victor Lobry, la direction des Verts a déjà officialisé le départ de Gaëtan Charbonnier. Il a quitté le club du Forez qu'il avait rejoint en 2022, pour s'engager au profit du SC Bastia, toujours en Ligue 2.