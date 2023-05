Recrue hivernale de l’ASSE, Gautier Larsonneur a fait le bilan de ses 5 mois sous le maillot des Verts. Il se dit satisfait de sa mission accomplie.

ASSE : Larsonneur, l'un des sauveurs de Saint-Etienne

Gautier Larsonneur fait partie des six recrues arrivées en renfort à l’ASSE cet hiver. Face à la menace de relégation qui planait sur l’équipe de Laurent Batlles, la direction de l’AS Saint-Etienne a été contrainte de sortir le chéquier pour recruter de nouveaux joueurs, plus aguerris, en renfort. C’est ainsi que le gardien de but a été transféré du Stade Brestois contre 1,6 millions d'euros. L’arrivée de Gautier Larsonneur à l’ASSE a été motivée par les prestations décevantes de la recrue estivale Matthieu Dreyer puis de sa doublure, Étienne Green.

Les Verts étaient derniers de Ligue 2 fin décembre 2022 quand ils ont fait venir le nouveau portier de Brest. Ce dernier a apporté de la confiance et grâce à ses arrêts décisifs, l’équipe Laurent Batlles a retrouvé de la stabilité en défense. En 19 matches disputés avec l’ASSE, Gautier Larsonneur a réussi 6 clean sheets. Avec lui, le club a enregistré 11 victoires, 4 nuls et 4 défaites, soit 37 points glanés sur 57 possible.

ASSE : Gautier Larsonneur, « l’objectif fixé a été atteint »

Le gardien de 26 ans a largement contribué au maintien du club ligérien en Ligue 2. À deux journées de la fin de saison, les Stéphanois ont 9es avec 49 points, alors qu'ils ont débuté le championnat avec 3 points en moins. Et Gautier Larsonneur est heureux d’avoir rempli sa mission. « L’objectif fixé a été atteint », s’est-il réjoui en conférence de presse, ce mercredi, avant le déplacement à Caen, vendredi.

« Je tire forcément un bilan positif de ces cinq premiers mois en Vert. Je suis arrivé pour amener ce que je sais faire et j’ai eu la chance que ça se passe bien », a-t-il ensuite souligné. Après la demi-saison réussie, le gardien origine du Finistère va tenter, avec ses coéquipiers, de jouer la remontée en Ligue 1 la saison prochaine, étant lié à l’ASSE jusqu’en juin 2025.