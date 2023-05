Alors que le FC Barcelone va enregistrer le départ de Sergio Busquets cet été, une autre icône a annoncé son départ du Barça.

Mercato FC Barcelone : Jordi Alba annonce son départ

C'est le temps des adieux au FC Barcelone. Après le départ de Gerard Piqué en début de saison et celui annoncé de Sergio Busquets à l'issue de la saison, c'est désormais le latéral gauche espagnol de 34 ans, Jordi Alba, qui a annoncé son départ après 11 saisons passées au Barça. Relégué sur le banc cette saison avec l’explosion d'Alejandro Balde sur le flanc gauche, l'international espagnol n'a disputé que 29 rencontres cette année pour 19 titularisations. Vainqueur de 17 trophées sous les couleurs du FC Barcelone, il aura délivré 99 passes décisives et inscrit 27 buts.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Jordi Alba a tenu à remercier le club, ses dirigeants et ses coéquipiers pour toutes ces années passées au club. " Merci à mes parents et mes frères. Merci à mes amis de m’avoir accompagné durant ce trajet. A tous mes coéquipiers, les staffs, les présidents et tous les salariés durant toutes ces années, à mes enfants et ma femme pour son soutien inconditionnel. Ce fut un honneur d’être un joueur du FC Barcelone. (…) Merci Culés et vive le Barça."

Une nouvelle génération au FC Barcelone

Avec la vague de départs de nombreux cadres vieillissants, le FC Barcelone, en difficulté économique ces dernières sasisons, va voir sa masse salariale se réduire en se débarrassant des énormes salaires de Jordi Alba et Sergio Busquets. Ces départs montrent aussi l'envie de la direction de prendre un nouveau virage dans la vie du club en mettant en place une nouvelle jeunesse à la tête du Barça.

Vainqueur du championnat d'Espagne, les dirigeants blaugranas préparent d'ores et déjà le futur à court terme du club en anticipant le prochain mercato estival. Toujours dans la tourmente avec l'Affaire Negreira, le FC Barcelone aura fort à faire la saison prochaine, notamment sur la scène européenne, après les échecs subis ces dernières saisons.