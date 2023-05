Selon la presse italienne, l’OM a récemment jeté son dévolu sur Luis Alberto. Mais la vérité est connue sur cette piste estimée à 30 millions d’euros.

Mercato OM : Pablo Longoria pas intéressé par Luis Alberto

Alors que l’Olympique de Marseille est quasiment assuré de terminer à la 3e place de Ligue 1, les dirigeants phocéens préparent déjà la prochaine saison. Réputé pour son réseau et sa vision novatrice, Pablo Longoria a toujours un coup d’avance. Le président de l’OM et son directeur sportif, Javier Ribalta, comptent ainsi profiter de la prochaine fenêtre des transferts pour étoffer leur effectif. Et l’une des pistes étudiées en interne mènerait à Luis Alberto (30 ans).

Les médias transalpins assurent en effet que les recruteurs de l’OM se sont récemment renseignés sur le milieu de terrain de la Lazio Rome, avec l’intention de lancer les grandes manœuvres pour sa venue dès l’ouverture du prochain mercato estival. Mais, malgré ces rumeurs persistantes, il semble que l'Olympique de Marseille ne soit pas intéressé par l'acquisition de Luis Alberto.

En effet, selon les informations recueillies par La Minute OM, des sources proches de l'OM ont révélé que l'intérêt pour l’international espagnol (1 sélection) n’était pas d'actualité. Et pour cause, le profil du milieu de terrain expérimenté de la Lazio ne correspond pas vraiment aux besoins spécifiques de Marseille.

Les raisons du manque d'intérêt de l'OM pour Luis Alberto

Le club marseillais se concentre surtout sur le renforcement de son secteur offensif, notamment en recrutant des joueurs capables de marquer des buts et de créer des occasions. Bien qu'excellent dans la construction du jeu et la distribution de passes décisives, Luis Alberto est moins connu pour sa capacité à marquer régulièrement. Par conséquent, l'OM préfère explorer d'autres pistes qui répondent à ses besoins spécifiques.

Les contraintes économiques peuvent également expliquer le manque d'intérêt de l'OM pour Luis Alberto. L'acquisition d'un tel joueur de haut niveau comme lui nécessitera probablement une dépense importante, à la fois en termes de frais de transfert et de salaire. La valeur marchande du joueur formé au FC Séville est estimée à environ 30 millions d’euros par la presse italienne. Un montant visiblement très élevé pour les finances marseillaises.

Dans ce contexte, l’OM ne devrait pas passer à l’attaque pour Luis Alberto, même si Pablo Longoria est capable d’accomplir quelques miracles sur le mercato. Le président marseillais se tourne des cibles moins couteuses en adéquation avec Igor Tudor, même si ce dernier n'est pas certain de rester à Marseille la saison prochaine.