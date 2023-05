Laurent Batlles a certes réussi à maintenir l’ASSE en Ligue 2, mais une grosse incertitude plane sur son avenir à Saint-Etienne.

ASSE : Laurent Batlles passé tout près d'un limogeage fin décembre

Reléguée en Ligue 2 la saison dernière, l’ASSE est parvenue à se maintenir. Elle n’a donc pas atteint son objectif, celui de remonter en Ligue 1. Et pour cause, l’équipe de Laurent Batlles a fait une première moitié de saison catastrophique. Elle était la lanterne rouge du championnat en décembre 2022. L’AS Saint-Etienne a finalement été sauvée en réalisant une deuxième phase de championnat extraordinaire, notamment grâce aux recrues hivernales. La mission "retour en Ligue 1" s’est finalement muée en "opération sauvetage" pour le nouvel entraîneur de l’ASSE, après son début de saison raté.

Pendant que les Verts étaient menacés de relégation en National, Laurent Batlles a failli être limogé en fin d’année dernière. Son équipe avait aligné 4 défaites, dont deux face à Rodez (en coupe de France et en championnat), puis contre le FC Annecy. Mais le coach de 47 ans avait été sauvé de justesse après le nul arraché en toute fin de rencontre contre Caen (1-1), lors de la 17e journée, le 30 décembre 2022.

Mercato ASSE : L’avenir de Laurent Batlles à Saint-Etienne reste flou

Malgré les deux visages de l’ASSE lors de cet exercice 2022-2023, le successeur de Pascal Dupraz devrait rester aux commandes de l’équipe stéphanoise la saison prochaine, avec pour mission de ramener les Verts en Ligue 1. Toutefois, il n’y a aucune certitude pour l’instant sur le futur de Laurent Batlles, dont le contrat expire en juin 2024.

Selon les indiscrétions de But Football Club, son avenir à Saint-Etienne « n’est pas encore tranché » par le président Roland Romeyer. « Une prolongation de son contrat n'est pas envisagée et cela semble témoigner d'une confiance toute relative de ses dirigeants. » Alors que le futur de Laurent Batlles dans le Forez reste flou, son profil intéresserait d’autres clubs, dont un du bas de tableau en Ligue 1, qui s’est renseigné sur lui récemment, indique le média, sans donner plus de précisions.