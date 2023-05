Récemment suspendu trois matchs fermes par la commission de discipline, Dimitri Payet pourrait voir sa suspension être annulée.

Dimitri Payet finalement présent face à Brest ?

Mis à l'écart par Igor Tudor pour ce qui devait être son dernier match face à Lille samedi dernier (2-1), Dimitri Payet pourrait finalement être de la partie à l'occasion de la réception du Stade Brestois samedi soir au Vélodrome. En effet, d'après les informations du journal L'Équipe, l'Olympique de Marseille, qui n'a absolument pas apprécié la sanction infligée à son joueur par la commission de discipline, envisage de saisir le CNOSF.

Si cela venait à se confirmer, la suspension du milieu offensif de l'OM serait alors provisoirement annulée, ce qui lui permettrait d'être qualifié pour la rencontre face à Brest, qui pourrait être son dernier match de sa carrière au Vélodrome. Toujours selon le quotidien sportif, les dirigeants marseillais ont indiqué qu'ils attendaient un retour du service juridique avant de prendre une quelconque décision. Une réponse devrait donc logiquement tombée vendredi, soit 24 heures avant le match de l'OM face au Stade Brestois pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.

Dimitri Payet n'a pas apprécié la décision d'Igor Tudor

Suite à un manque d'investissement lors de l'entraînement à la veille du déplacement à Lille, Dimitri Payet n'a pas été convoqué dans le groupe. Une décision forte de la part d'Igor Tudor, surtout envers un joueur qui disputait peut-être le dernier match de sa saison.

Et d'après L'Équipe, le joueur de 36 ans n'a pas vraiment apprécié la sanction que lui a infligé le technicien croate. Il aurait vécu cela comme un affront et se serait même senti vexé. Sur la pelouse de Pierre Mauroy samedi dernier, les choix d'Igor Tudor n'ont pas fait l'unanimité, et nombreux sont les supporters à dire que le résultat aurait sans doute été différent avec la présence du meneur de jeu marseillais sur le terrain.