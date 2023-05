Franck Haise, entraineur du RC Lens, est sorti du silence en réaction à la rumeur de départ de Loïs Openda, convoité par l’OM et l’AC Milan.

Mercato RC Lens : Loïs Openda très convoités en Europe

Pour sa première saison en Ligue 1 sous les couleurs du RC Lens, Loïs Openda est la grosse surprise du championnat. Il s’est imposé dans l’équipe de Franck Haise dès ses premières apparitions. Grâce à ses performances, il est devenu le joueur le plus important des Sang et Or, avec le capitaine Seko Fofana. L’avant-centre de 23 ans a inscrit 19 buts et a délivré 3 passes décisives en 36 matchs joués de Ligue 1. Le buteur du RCL est justement nommé pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de la Ligue 1. Il est en course avec Kylian Mbappé, Lionel Messi (PSG), Jonathan David (LOSC) et son coéquipier Seko Fofana.

Grâce à ses performances remarquables, Loïs Openda a forcément attiré l’attention de grosses écuries. En Ligue 1, il est dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, son profil intéresse sérieusement l’AC Milan qui cherche un successeur à Olivier Giroud (36 ans). Arsenal, l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund seraient également en embuscade.

Mercato RC Lens : Franck Haise ferme la porte de sortie à Openda

Loïs Openda et le RC Lens sont à deux doigts de se qualifier directement pour la phase de groupe de la Ligue des champions. De ce fait, le décisif joueur n’est pas sur marché. Le club compte sur lui pour jouer la coupe d'Europe. Interrogé sur l’intérêt que l’international Belge suscite, Franck Haise a laissé entendre que ce dernier devrait rester dans le Nord où son contrat va jusqu’en 2027, malgré les sollicitations. « C’est possible (qu’il reste, ndlr) ! Il est sous contrat pour de nombreuses années encore », a-t-il répondu en conférence de presse.

Acheté à près de 10 M€ au FC Bruges (Belgique) l’été dernier, Loïs Openda vaut désormais 20 M€ sur le marché des transferts. Cependant, le RC Lens réclamerait pas moins de 30 M€ dans le cas d’un éventuel transfert du buteur des Lensois.