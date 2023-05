Outre le groupe professionnel dirigé par Christophe Galtier, le PSG prépare également le prochain effectif de son équipe féminine pour la saison à venir.

Ramona Bachmann prolonge avec le PSG jusqu’en 2025

Certain de terminer vice-championnat de France derrière l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain Féminin prépare déjà la saison prochaine. En attendant de connaître ce que vont décider Kadidiatou Diani et Laurina Fazer, la direction sportive de l’écurie féminine dirigée par Gérard Prêcheur a annoncé ce vendredi après-midi la prolongation du contrat de cadre de Ramona Bachmann.

Initialement liée jusqu’au 30 juin prochain, l’attaquante de 32 ans a accepté d’étendre son aventure avec le PSG de deux années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2025. Arrivée au Paris Saint-Germain lors du mercato estival de 2020, l’internationale suisse compte aujourd’hui 80 apparitions et 18 buts avec le maillot Rouge et Bleu et a remporté le Championnat de France 2021 ainsi que la Coupe de France 2022.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Ramona Bachmann pour deux saisons. L’internationale suisse est désormais liée au Club jusqu’au 30 juin 2025. Le Club félicite Ramona pour cette nouvelle prolongation de contrat au sein du Club et lui souhaite beaucoup de réussite au cours des deux prochaines saisons », a écrit le club de la capitale sur son site internet.

Ramona Bachmann a débuté le football à Lucerne, où elle a signé son premier contrat professionnel en 2005. Après deux saisons sous les couleurs du FC Luzern Frauen, l’attaquante a signé deux ans avec le club d’Umea IK, en Suède. Elle a ensuite évolué quelques mois aux États-Unis, au sein de l’équipe d’Atlanta Beat, avant de retourner à Umea IK. Avec cette signature, le PSG féminin s’assure la présence d’une joueuse offensive de poids pour la saison prochaine, avec le retour de Marie-Antoinette Katoto (24 ans).