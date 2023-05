À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le PSG pourrait frapper un gros coup du côté du Real Madrid lors du mercato estival à venir.

Après huit années de bons et loyaux services, Marco Asensio s’apprête à quitter les rangs du Real Madrid. Arrivé en juillet 2015 en provenance de Majorque contre un chèque de 3,9 millions d’euros, l’international espagnol aurait pris la décision de ne pas renouveler son contrat qui expire le 30 juin prochain. Dans le viseur de plusieurs autres grands clubs européens, l’attaquant de 27 ans pourrait finalement débarquer au Paris Saint-Germain, qui veut renforcer son secteur offensif qui pourrait perdre Lionel Messi et Neymar Jr.

Mercato PSG : Marco Asensio en route pour le Paris SG ?

Après l’échec de sa tentative de l’hiver dernier, le Paris Saint-Germain devrait revenir à la charge pour Marco Asensio à la fin de cette saison. Fabrizio Romano confirme que l’ancien coéquipier de Sergio Ramos n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec son président Florenino Pérez sur les termes d’un nouveau bail. Le journaliste italien précise même que le joueur a carrément repoussé la dernière offre du Real Madrid. Susceptible de quitter la Maison-Blanche, Marco Asensio intéresse plusieurs clubs anglais et italiens, mais également le PSG.

D’ailleurs, la chaîne ESPN révèle que le protégé de Carlo Ancelotti serait d’ores et déjà en négociations avancées avec Luis Campos pour une arrivée libre au Paris SG cet été. Toujours selon la même source, la bonne relation entre Jorge Mendes, l’agent d’Asensio, et le conseiller football du club de la capitale française placerait les Rouge et Bleu en excellente position pour arracher la signature du natif de Majorque, enchanté à l’idée d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé la saison prochaine.