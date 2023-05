À l'approche de la fin de saison, le Toulouse FC a annoncé le départ de quatre de ses joueurs qui seront remerciés ce samedi contre l'AJ Auxerre.

Mercato Toulouse FC : 4 départs libres du club

C'était pressenti, et depuis aujourd’hui c'est désormais officiel, le Toulouse FC laissera partir libre 4 cadres du onze de Philippe Montanier à l'issue de la saison. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, le club de la Ville Rose a annoncé le départ de Brecht Dejaegere, Branco van den Boomen, Maxime Dupé et Stijn Spierings en fin de contrat. Aucun accord n'aura été trouvé pour ces éléments majeurs de l’effectif du Téfécé qui devraient non sans mal trouver un nouveau challenge en France ou à l’étranger.

Ils joueront donc leur dernière rencontre ce samedi contre l'AJ Auxerre au Stadium devant un public invité à rendre un vif hommage à ces quatre artisans du titre en Coupe de France acquis contre le FC Nantes (5-1), le premier titre de Toulouse en coupe nationale. Un an après sa remontée dans l'élite du football français, le Téfécé aura la chance de pouvoir disputer la Ligue Europa l'année prochaine grâce à ce succès.

Un mercato estival déterminant pour le TFC

Avec cette vague de départs au sein du TFC, les dirigeants et la cellule de recrutement devront à nouveau faire preuve d’ingéniosité pour attirer grâce à leurs méthodes de scouting des joueurs peu connus, au profil intéressant, qui pourront s’intégrer dans l’effectif de Philippe Montanier. Avec l’appui de sa formation, Toulouse aura à cœur de confirmer les belles promesses entrevues cette saison en Ligue 1 tout en essayant de performer sur la scène européenne.

13e au classement, le Toulouse FC affrontera une équipe d'Auxerre désireuse de prendre les trois points et de venir gâcher la fête pour la dernière rencontre au Stadium de la saison. Les coéquipiers de Zakaria Aboukhlal, récemment empêtré dans une affaire extrasportive, auront à cœur d'offrir un nouveau beau spectacle à leur public pour parapher cette sublime année.