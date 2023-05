Pierre Aristouy a tenu parole en convoquant Pedro Chirivella pour affronter le LOSC. Un pari fou pour le coach du FC Nantes et le joueur blessé !

FC Nantes : Pierre Aristouy convoque Pedro Chirivella contre le LOSC

Pour sauver le FC Nantes de la relégation en Ligue 2, Pierre Aristouy a décidé de sortir toutes ses cartes. Après un match nul à Toulouse (0-0) et une lourde défaite contre Montpellier HSC à la Beaujoire (0-3), le nouvel entraineur du FCN n’a plus de joker. Son équipe est 17e, relégable et n’a plus son destin entre les mains. Elle doit non seulement gagner ses deux deniers matchs, à commencer par celui contre le LOSC, ce samedi (21h) au stade Pierre Mauroy, mais espéré un faux pas de l’AJ Auxerre, son concurrent direct dans la lutte pour le maintien dans l'élite.

Devant cet enjeu colossal, Pierre Aristouy a sorti Pedro Chirivella de l’infirmerie. Il est convoqué dans le groupe nantais à Lille. Souffrant d’une pubalgie, ce dernier avait mis fin prématurément à sa saison, afin de mieux se soigner et revenir plus fort la saison prochaine. Mais face au péril qui menace le FC Nantes, le milieu de terrain a précipité son retour à la compétition, en accord avec le staff médicale et le coach des Canaris.

Aristouy, « Chirivella est une sorte de catalyseur, d’unité centrale de l’équipe »

Une décision surprenante que Pierre Aristouy a justifiée en conférence de presse d’avant-match. « On est tous à trouver des explications de ce qu’il s’est passé depuis un mois et demi en championnat. Mais on a juste oublié de dire que depuis un mois et demi Pedro Chirivella n’est plus sur le terrain. Donc à partir de là, je crois que j’ai tout dit sur l’importance de ce garçon dans le groupe. »

Le successeur d’Antoine Kombouaré est convaincu que le milieu espagnol peut aider le FC Nantes à s’en sortir à Lille, puis lors du dernier match contre Angers SCO. « C’est une sorte de catalyseur, d’unité centrale de l’équipe. Il fait surtout partie de ces joueurs qui amènent beaucoup de positif aux autres, qui amènent beaucoup de confiance. Parfois c’est un buteur. Il inspire quelque chose de fort dans une équipe », a-t-il rassuré.

LOSC-FC Nantes : Pedro Chirivella, « je suis prêt pour aider l’équipe »

Pedro Chirivella est-il prêt physiquement ? Sera t-il titulaire à Lille ? « Il est hors de question que je joue avec sa santé. Mais si on m’assure qu’il peut démarrer le match, je ne m’interdis pas de le faire démarrer », a répondu Pierre Aristouy. Le concerné, lui, est plutôt confiant. Il espère être la hauteur des attentes qui sont énormes. « Physiquement, je me sens bien. Le repos m’a fait du bien. J’ai fait une bonne semaine d’entraînement. Je suis prêt pour aider l’équipe. Si le coach décide que je suis apte à commencer, je serai content. Que ce soit pour 5, 10, 30 ou 60 minutes, je vais tout faire pour aider l’équipe », a rassuré Pedro Chirivella.