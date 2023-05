Arrivé librement de l’Inter Milan l’été passé, Alexis Sanchez s’apprête-t-il à quitter l’OM dans les mêmes conditions ? Tout Marseille retient son souffle.

Auteur de 18 buts et 3 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez a entièrement convaincu l’Olympique de Marseille qu’il peut encore évolué au haut niveau. Pablo Longoria et la direction marseillaise aimeraient donc le voir accepter d’activer l’année supplémentaire en option contenue dans son contrat qui expire le 30 juin prochain. S’il semblait ouvert à l’idée de défendre le maillot olympien une seconde saison, Alexis Sanchez commencerait désormais à envisager un tout autre plan pour la suite de sa carrière.

Mercato OM : Alexis Sanchez finalement prêt à quitter Marseille cet été ?

À 34 ans révolus, Alexis Sanchez ne songe pas encore à la retraite. Après une saison brillante en Ligue 1 et alors qu’une prolongation lui tend les mains à l’Olympique de Marseille, l’ancien ailier d’Arsenal et de Manchester United, notamment, souhaiterait changer d’air. D’après les informations divulguées ce lundi par le tabloïd britannique The Sun, l’international chilien souhaiterait retourner en Angleterre.

Ses agents auraient ainsi sondé plusieurs formations de Premier League afin de décrocher un dernier gros contrat avant de raccrocher les crampons. Alors que l’OM devra passer par les deux tours préliminaires de la Ligue des Champions, Alexis Sanchez aimerait intégrer un effectif qui va la disputer directement. Une opportunité pour Newcastle United ? Du côté de la Canebière, Pablo Longoria espère toujours le convaincre de rester la saison prochaine pour continuer à animer l'attaque de l'OM.