Arrivé au PSG lors du mercato estival de 2021, une star en défense ne semble plus heureuse à Paris, et veut quitter le club.

Achraf Hakimi veut quitter le PSG

C'est une véritable bombe lâchée par Mundo Deportivo. Selon le média espagnol, Achraf Hakimi ne se sentirait plus enclin à poursuivre son aventure à Paris, et souhaiterait quitter le club. Pour rappel, le latéral marocain est accusé de viol depuis plusieurs mois, et cela n'arrangerait absolument pas les choses concernant son avenir au Paris Saint-Germain.

Pour autant, un départ est difficilement envisageable dans l'état actuel des choses. Sous contrat jusqu'en 2026, le joueur de 24 ans touche un salaire extrêmement conséquent. De plus, Nasser Al-Khelaïfi n'est pas enclin à le laisser partir lors du prochain mercato estival. On se dirige donc tout droit vers une situation assez complexe entre un joueur qui désire vouloir quitter le club, et sa direction qui ne semble pas vouloir l'entendre de cette oreille.

Son départ pourrait affecter Kylian Mbappé

Ils ne s'en cachent plus depuis un bon moment, les deux hommes sont inséparables en dehors du terrain. Après la Coupe du monde, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi avaient passé quelques jours ensemble à New York, une escapade qui témoigne d'une amitié très forte entre les deux joueurs du PSG.

Et avec les rumeurs qui évoquent des envies de départ chez le joueur marocain, cela pourrait fortement contrarier Kylian Mbappé, lui qui ne souhaite pas activer son année supplémentaire au Paris Saint-Germain, et dont l'avenir reste encore assez flou malgré ses déclarations lors de la cérémonie des trophées UNFP, dimanche soir. "J’ai dit que l’année prochaine je jouerai au PSG. J’ai encore un an de contrat donc je vais honorer mon contrat. J’ai mon contrat, je suis très content, j’ai dit que je serai là l’année prochaine et j’espère qu’on fera une grande année."

Car s'il affirme être un joueur du PSG la saison prochaine, il n'est pas certain que la direction parisienne soit d'avis à le laisser partir gratuitement l'été prochain, date à laquelle son contrat arrivera à expiration.