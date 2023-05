Alors que le Stade Rennais va boucler son exercice 2023-2024 à Brest samedi, découvrez le programme de pré-saison du SRFC.

Des matchs de haut niveau attendent le SRFC cet été

À quatre jours d'un déplacement crucial à Brest pour la course à l'Europe, le Stade Rennais voit son programme de pré-saison se dessiner peu à peu. Selon les informations de Ouest-France, les Rouge et Noir ont pris connaissance de leur quatre adversaires dans le cadre des matchs amicaux. Pour commencer, les hommes de Bruno Genesio défieront le récent promu en Ligue 2, Concarneau, qui a validé son ticket pour la deuxième division française, en remportant le championnat de National.

Ensuite, le SRFC se rendra à Dinan pour affronter le Stade Brestois le 26 juillet, un adversaire chez qui ils tenteront d'aller chercher l'Europe ce week-end, et qu'ils avaient déjà joué en décembre dernier juste avant la reprise du championnat (3-1). Derrière, pour peaufiner leur préparation, les Bretons feront face à deux écuries de Premier League, à savoir West Ham au Roazhon Park le 29 juillet prochain, et Wolverhampton le 5 août.

Une préparation estivale qui devrait marquer le retour de Martin Terrier

Victime d'une rupture du ligament croisé le 2 janvier dernier, Martin Terrier devrait retrouver les terrains cet été, afin d'être en pleine possession de ses moyens pour le début de la futur saison. Récemment interrogé sur la réeducation de son attaquant, Bruno Genesio a donné des nouvelles plus que rassurantes. "Il va très bien, on le voit tous les jours, il a le moral. Je pense qu’il devrait reprendre la course après le match de Brest."

Avant son absence, Martin Terrier était l'homme providentiel du Stade Rennais, avec pas moins de 9 buts inscrits en championnat. Ses coéquipiers ont grandement accusé le coup durant les premières semaines qui ont suivi sa blessure. Nul doute que son retour fera le plus grand bien au SRFC.