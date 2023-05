Le mercato estival s'annonce mouvementé du côté du Stade Rennais. Le SRFC pourrait finir 5e de Ligue 1 et donc européen, ce qui l’obligera à recruter de nouveaux joueurs, mais aussi de libérer ceux qui le servent moins bien. Un joueur va justement faire les frais de l’ambition du club de Rennes les prochains jours.

Le Stade Rennais doit-il vendre Arnaud Kalimuendo ?

Arnaud Kalimuendo est arrivé au Stade Rennais FC le 11 août 2022 dans le cadre d’un transfert direct estimé à 18 millions d’euros. Ses performances devaient rapporter 2 millions d’euros de plus au Paris Sain-Germain, ce qui ferait 20M€. L’attaquant de 21 ans devait pour ce faire confirmer les attentes et même monter d’un cran son niveau comme l’a fait Jérémy Doku cette saison.

Si les 29 matchs de Ligue 1 disputés par le joueur, auteur de 7 buts, passent un message d’une intégration réussi, les fans rennais eux ne font pas la même lecture. C’est sur les réseaux sociaux que l’on se rend le mieux compte du faussé qui existe entre les chiffres et le sentiment suscité par les prestations de l’ancien Lensois chez les supporters Rouge et Noir.

C’est cette déception des fans qui a poussé le site Score à faire un sondage sur le souhait des supporters du SRFC pour savoir s’ils souhaitaient voir Arnaud Kalimuendo demeurer sous les couleurs de Rennes. Sans appel, les fans demandent à 74% un transfert du natif de Suresnes (France).

Pourtant, Arnaud Kalimuendo possède des qualités indéniables qui ont suscité de grands espoirs lors de son arrivée au Stade Rennais. Doté d'une vitesse et d'une agilité impressionnantes, il a montré des signes prometteurs de son talent. Cependant, les supporters semblent impatients de voir des résultats plus probants et estiment que son départ pourrait être bénéfique pour le club en ce qu’il offrirait plus de chances à un autre joueur de performer.

La direction sportive obligée de statuer sur le cas de l'attaquant

Le Stade Rennais, quant à lui, doit maintenant prendre une décision importante. Les opinions des supporters ne doivent pas être négligées, mais il est également essentiel de considérer les autres facteurs en jeu. L'entraîneur Bruno Génésio devra évaluer si les performances mitigées de Kalimuendo cette saison sont le résultat d'une baisse de forme temporaire ou d'une tendance plus inquiétante.

De plus, une vente éventuelle d'Arnaud Kalimuendo permettrait au Stade Rennais de récupérer des fonds pour renforcer l'équipe dans d'autres secteurs, à condition de recevoir une offre conséquente. Le mercato estival est souvent l'occasion de procéder à des ajustements stratégiques et d'effectuer de nouvelles acquisitions. En cas de départ de Kalimuendo, le SRFC devra s'assurer de trouver un remplaçant à la hauteur des attentes, un joueur capable de briller suffisamment pour faire oublier le jeune attaquant.