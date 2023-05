Après une saison décevante, le PSG veut revisiter sa défense et aurait jeté son dévolu sur une star du Bayern Munich. Et le principal concerné serait intéressé.

Cet été, le Paris Saint-Germain va tenter de se renforcer à plusieurs postes, notamment en défense centrale. En plus de Milan Skriniar, attendu gratuitement en provenance de l’Inter Milan, le club de la capitale aimerait recruter un autre calibre dans ce secteur de jeu pour s’assurer de la solidité dans une charnière centrale à trois têtes. Dans cette optique, le PSG aurait jeté son dévolu sur Lucas Hernandez.

D’après les informations de Sky Sports Deutschland, Nasser Al-Khelaïfi serait disposé à offrir un pont d’or au défenseur du Bayern Munich pour le convaincre de rejoindre l’effectif des Rouge et Bleu. Le récent champion de France serait prêt à verser annuellement un salaire compris entre 19 et 20 millions d’euros à l’international français de 27 ans, qui percevrait actuellement environ 17 millions d’euros par saison. À un an de la fin de son contrat, Lucas Hernandez se verrait déjà au PSG.

Mercato PSG : Lucas Hernandez veut rejoindre le Paris SG

Recruté à l’été 2019 en provenance de l’Atlético Madrid contre un chèque de 80 millions d’euros, faisant de lui la recrue la plus chère de l’histoire du club, Lucas Hernandez ne compte pas s’éterniser au Bayern Munich. En effet, d’après les renseignements divulgués par Foot Mercato, le Champion du monde 2018 aurait donné sa priorité à un transfert au Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival.

L'entraîneur du club allemand Thomas Tuchel, notamment ex-coach du PSG, aimerait, lui, conserver son défenseur et met tout en œuvre pour le convaincre. Pour autant, Lucas Hernandez « espère que les deux clubs trouveront un terrain d'entente » pour son transfert à Paris. Même s’il n’ira pas au clash malgré ses envies de départ. Reste maintenant à savoir si le Bayern sera prêt à négocier pour le natif de Marseille.