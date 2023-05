Antoine Leautey a répondu à l’intérêt de l'ASSE. Son nom est associé aux Verts ces dernières semaines avant l’ouverture du mercato estival.

Mercato ASSE : Antoine Leautey visé pour remplacer Kader Bamba ?

L’ASSE prépare activement son mercato estival. Loïc Perrin et la cellule recrutement regardent un peu partout pour renforcer l’équipe stéphanoise. Les responsables du club ligérien veulent constituer l’équipe la plus complémentaire et compétitive possible pour la saison prochaine, afin d’être mieux armés pour jouer la remontée en Ligue 1.

Antoine Leautey (27 ans) serait l'une des pistes de l’AS Saint-Etienne. Selon Le 11 Amiénois, les Stéphanois sont venus aux nouvelles pour le polyvalent ailier droit d’Amiens SC. « Les Verts ont clairement coché son nom et sont venus aux renseignements ces dernières semaines », a révélé le média la semaine dernière. Alors que Kader Bamba devrait retourner au FC Nantes, à l’issue de son prêt sans option d’achat, le profil d’Antoine Leautey serait parfait pour l’ASSE pour remplacer le joueur du FCN.

Antoine Leautey n'est pas insensible à l’intérêt de Saint-Etienne

Interrogé par le média local sur le supposé intérêt des Verts, le N°7 du club picard à ouvert la porte à ces derniers. « Je ne suis pas insensible (à l’intérêt de l’AS Saint-Etienne, ndlr) », a-t-il répondu sans hésiter. Maintenant dans le football ça peut aller vite dans les deux sens. On ne sait pas de quoi est fait l’avenir. Mais pour l’instant, je suis à Amiens et il reste encore un match à jouer. »

Arrivé à Amiens librement lors du dernier mercato estival, Antoine Leautey est lié au club picard jusqu’en juin 2025. Pour le recruter, l’ASSE devrait donc réaliser un transfert. Et selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est de 1,2 millions d'euros. Un montant que la direction de l'ASSE ne pourrait pas investir pour s'attacher les services du joueur formé au PSG, compte tenu de son maigre budget alloué au recrutement.