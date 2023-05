Depuis son maintien assuré en Ligue 2, la direction de l’ASSE se penche sur le mercato et serait passée à l'action pour un ailier d’Amiens.

Mercato ASSE : Saint-Etienne fonce sur Antoine Leautey à Amiens

L’ASSE a commencé à se pencher plus sérieusement sur le mercato estival, dès que le maintien du club en Ligue 2 a été assuré. Ainsi, le dossier prioritaire, à savoir la prolongation du contrat de Jean-Philippe Krasso, a été enclenchée comme indiqué en début de semaine. Les décideurs stéphanois réunissent également les moyens pout lever l’option d’achat de Niels Nkounkou.

Et une bonne nouvelle dans ce dossier est tombée cette semaine. L’option d’achat de Mahdi Camara est devenue obligatoire grâce au maintien du Stade Brestois en Ligue 1. Du coup, l’ASSE va toucher un montant compris entre 2,5 et 3,25 millions d'euros (bonus compris) pour le transfert définitif du milieu de terrain. Grâce à ce chèque, la direction stéphanoise se libre de lever l’option d’achat du défenseur d’Everton, fixée à 2 millions d'euros.

Dans le sens des arrivées, Loïc Perrin et ses collaborateurs prospectent plusieurs pistes. En plus d’Amine Boutrah (US Concarneau) et Rayan Ghrieb (USL Dunkerque), dont les noms reviennent avec insistance, celui d’Antoine Leautey (27 ans) serait bel et bien inscrit sur la short-list des Verts. Le 11 Amiénois confirme que l’ASSE est venue aux nouvelles sur sa situation contractuelle à Amiens. « Les Verts ont clairement coché son nom et sont venus aux renseignements ces dernières semaines. » La source précise ensuite que « l’AS Saint-Etienne arrive très clairement au sommet de la liste, parmi les prétendants les plus crédibles » de l’ailier droit du club picard.

Le dossier Antoine Leautey s’annonce compliqué

Laurent Batlles a déjà Kader Bamba dans son équipe, au même poste qu’Antoine Leautey, mais il est prêté par le FC Nantes, et sans option d’achat. De plus, il est fort probable que l’ailier droit de 29 ans retrouve une place chez les Canaris cet été, après le départ d’Antoine Kombouaré. Les Stéphanois chercheraient ainsi un probable successeur.

Cependant, la piste menant Vers le N°7 des Amiénois s’annonce difficile. Premièrement, parce qu’il a encore deux ans de contrat en Picardie. Deuxièmement, son prix sur le marché des transferts est estimé à 1,2 millions d'euros, or l’ASSE dispose d’un budget réduit pour recruter. Et ce n'est pas tout, les Stéphanois ont deux concurrents en Ligue 1 qui s’intéressent à Antoine Leautey : Brest et Clermont Foot.