Alors que le Real Madrid s'apprête à laisser filer des joueurs en fin de contrat, l'un d'entre eux va prolonger. Il s'agit de Dani Ceballos.

Mercato Real Madrid : Dani Ceballos prolonge jusqu'en 2026

C'est un retournement de situation au Real Madrid. Alors qu'il s'apprêtait à partir libre de tout contrat, Dani Ceballos devrait finalement continuer l'aventure avec le club champion d'Europe, à en croire les informations de Marca. Le milieu de terrain espagnol devrait être lié aux Merengues jusqu'en 2026 une fois son nouveau contrat paraphé.

Cette prolongation de contrat est une volonté du Real Madrid de conserver son joueur de 26 ans, beaucoup plus utilisé cette saison par Carlo Ancelotti. L'entourage de l'international espagnol aurait reçu un appel lundi du club madrilène, qui souhaite proposer un meilleur contrat à Dani Ceballos, et lui transmettre leur confiance et leur proximité.

Le quotidien précise que le joueur était sur le départ, mais qu'il voit désormais l'option de continuer au club comme la meilleure. Dani Ceballos a toujours fait du Real Madrid sa priorité et une prolongation est toujours plus proche. La confiance affichée par le club de la capitale espagnole l'aurait convaincu.

Un bien meilleur temps de jeu cette saison

Les envies d'ailleurs de Dani Ceballos étaient motivées par un faible temps de jeu au cours des dernières saisons. Prêté à Arsenal pendant deux ans, le milieu de terrain n'avait eu droit qu'à 11 apparitions en Liga au cours de l'exercice 2021-2022 à son retour de prêt.

Cette saison, l'Espagnol a été utilisé à 29 reprises par Carlo Ancelotti, avec 18 titularisations à la clé. Un temps de jeu beaucoup plus satisfaisant pour le joueur qui accepte un rôle de remplaçant. Il a adressé 4 passes décisives en championnat. La décision de rester de Dani Ceballos s'explique également par un faible nombre d'offres intéressantes. En fin de contrat, le joueur n'a pas reçu de propositions à la hauteur de ses exigences, malgré l'intérêt de deux clubs espagnols et d'un club italien.