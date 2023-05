Préoccupé par la situation de l’ASSE, Mathieu Debuchy a donné des tuyaux à son ancien club, pour le mercato estival et un retour en Ligue 1.

Mathieu Debuchy : « Le mercato d’hiver a permis à l'ASSE de redresser la barre »

Parti de l’ASSE, à la fin de son contrat, pour rejoindre Valenciennes en août 2021, Mathieu Debuchy va retrouver les Verts ce vendredi, lors de la venue du club nordiste à Geoffroy-Guichard, dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 2. L’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne ne viendra pas à la fête dans le Forez, car Valenciennes (13e, 45 points) n’est pas encore assuré du maintien. Même s’ils occupent une position avantageuse au classement, ils sont sous la menace de plusieurs concurrents directs : Annecy, Pau, Rodez et le Laval.

En marge du match contre l'ASSE, Mathieu Debuchy a répondu aux questions relatives à la situation des Stéphanois en Ligue 2 cette saison. « L’ASSE a connu une première partie de saison, on va dire… catastrophique. Ce fut difficile pour eux. Je ne pensais pas les voir à ce niveau-là sur la première partie de saison. Le boulot au mercato d’hiver a été fait pour redresser la barre. Et depuis, l’équipe a totalement changé, sur le papier, mais également sur le terrain. Et heureusement », a-t-il commenté dans une interview à Peuple-Vert.

Mathieu Debuchy aiguille Saint-Etienne pour son mercato

Le latéral gauche de 37 ans a indiqué ensuite le mercato qu’il faut aux Verts pour jouer la montée la saison prochaine. « Essayer de garder des joueurs qui ont été importants sur cette seconde partie de saison. Et puis essayer de renforcer le groupe avec un ou deux joueurs d'expérience qui ont joué des montées ou qui ont évolué en Ligue 1. Je pense que ça peut être bénéfique à l'équipe », a-t-il conseillé à Loïc Perrin.

Mathieu Debuchy a toutefois pris la peine de préciser que « ce serait difficile », car souligne-t-il : « je ne sais pas budgétairement comment se porte le club ». Ce n'est un secret pour personne, l’ASSE dispose d’un budget réduit pour recruter. Laurent Batlles espère pourtant une équipe renforcée pour viser le retour en Ligue 1 lors de l'exercice prochain.