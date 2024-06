Mercato LOSC : Mathieu Debuchy fait son retour à Lille !

Plus de dix ans après son départ, Mathieu Debuchy s’apprête à retrouver le LOSC. Le consultant pour Prime Video, formé à Lille, a été rappelé pour intégrer l’encadrement technique.

Mathieu Debuchy revient aux sources

Il a raccroché ses crampons en mai 2023 après deux dernières saisons passées à Valenciennes. Le consultant pour Prime Video, Mathieu Débuchy, formé au LOSC, va faire son retour au club. Co-président et entraîneur des U17 Nationaux à l’US Lesquin, l’ancien international français a vécu une année pleine d’émotions sur le bord des terrains, jamais très loin des Dogues qu’il a d’ailleurs été amené à affronter en Coupe Gambardella. Ironie du sort, il s’apprête à retrouver la jeunesse lilloise la saison prochaine. Le français a été choisi pour succéder à Sébastien Pennacchio.

À en croire les informations de La Voix des Sports, l’entraîneur des U19 a fait ses adieux au Domaine de Luchin ce samedi. Débarqué chez les Dogues à l’âge de huit ans, Mathieu Debuchy va ainsi renouer avec son histoire passée, retrouver les terrains qui avaient accompagné son parcours avant qu’il ne vole de ses propres ailes. Il compte plus de 500 matchs disputés chez les professionnels dans sa carrière, dont plus de 300 avec le LOSC.

Le LOSC retrouve sa légende

En 2023 déjà, Mathieu Debuchy évoquait déjà son possible retour à Lille LOSC dans les années à venir : « Peut-être qu’un jour, je reviendrais. Ça fera peut-être partie, à un moment donné, de mes objectifs, mais on verra. Pour l’instant, je me suis investi avec le club de Lesquin, qui est un club amateur. J’avais aussi envie d’apprendre à découvrir autre chose. Apprendre, découvrir et puis peut-être qu’un jour ou l’autre, je reviendrai au LOSC. »

Grand nom et amoureux du LOSC, où il a notamment été acteur du doublé coupe-championnat en 2011, Mathieu Debuchy avait quitté le LOSC en 2013 pour s’engager à Newcastle et entamer une riche carrière en Angleterre l’ayant mené jusqu’à Arsenal.

Prêté quelques mois à Bordeaux (février-juin 2016), le défenseur était ensuite revenu à Saint-Étienne (2018-2021) avant de finir sa carrière à Valenciennes, dans le nord (2021-2023). Jean-Michel Vandamme, directeur du centre de formation, avait alors tenté de l’attirer. Ça ne devrait finalement être que partie remise.