Laurent Batlles a annoncé deux mauvaises nouvelles à deux jours du dernier match de l’ ASSE contre Valenciennes, à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Lamine Fomba forfait et Ibrahima Wadji incertain face à Valenciennes

Les nouvelles ne sont pas pas bonnes pour l’ ASSE. Laurent Batlles n’aura pas son équipe au complet contre Valenciennes, vendredi à 20h45. Et pour cause, Lamine Fomba est blessé et d’ores et déjà forfait pour la 38e et dernière journée de Ligue 2. « J’ai de mauvaises nouvelles, notamment au niveau de Lamine Fomba qui s'est fait mal au genou hier. Il passera une IRM demain. On ne sait pas trop comment se situer, on attend de connaître les résultats des examens. Il a mis une attelle, il a revu le docteur ce matin », a fait savoir l’entraîneur des Verts, en conférence de presse d’avant-match, ce mercredi.

La deuxième alerte concerne Ibrahima Wadji, double buteur lors du déplacement de l’AS Saint-Etienne à Caen (2-2), vendredi dernier. Il est aussi blessé, mais incertain. D’après les explications de Laurent Batlles, l’avant-centre sénégalais « a pris un coup sur le dessus du pied. Il ne s'est pas entraîné ce mercredi matin, c'était assez enflé. On attend de voir comment cela se résorbe », a-t-il précisé.

ASSE-Valenciennes : Laurent Batlles récupère Louis Mouton

En revanche, le coach de l’ ASSE peut compter sur Louis Mouton, de retour de blessure. Il devrait figurer dans le groupe stéphanois en l’absence de Lamine Fomba. « Je récupère Louis Mouton. On va néanmoins voir comment il est, il n'a pas joué depuis un petit moment. On va voir demain (jeudi) à l'entraînement. J'attends cet dernier entraînement pour pouvoir finaliser le groupe », a indiqué Laurent Batlles. Pour rappel, le milieu défensif de 21 ans avait été victime d’une entorse à la cheville avec la réserve, en avril dernier. Par ailleurs, il n’a plus joué avec l’équipe professionnelle depuis fin janvier.