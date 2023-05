Courtisé par le PSG pour succéder à Christophe Galtier la saison prochaine, José Mourinho lâche une terrible vérité sur son futur.

Mercato PSG : José Mourinho affirme ne pas avoir de contact pour le moment

À quelques heures de la finale de l'Europa League qui se jouera ce mercredi entre l'AS Roma et le FC Séville, José Mourinho continue d'être au coeur de différentes rumeurs concernant son avenir. Depuis plusieurs semaines, il est associé au Paris Saint-Germain dans le but de succéder à Christophe Galtier, qui ne devrait pas poursuivre l'aventure sur le banc parisien.

Présent mardi en conférence de presse, The Special One est revenu sur l'actualité le concernant, et a fait une révélation forte à propos de son futur. "Mon avenir ? Demandez à Mendilibar, sa situation est plus compliquée que la mienne. J’ai parlé avec mes capitaines, ils m’ont demandé si j’allais rester, mais je leur ai dit la vérité. Ils ne vous le diront pas, mais ils savent parfaitement ce que je vais faire. Avec l’Inter, j’avais tout fait. J’adore Madrid, c’était une très belle expérience. Maintenant, je n’ai pas de contact avec d’autres clubs. Maintenant, je ne pense qu’à nous et la finale." Un message clair qui devrait refroidir les supporters parisiens, nombreux à espérer une arrivée prochaine de l'entraîneur romain.

La piste Luis Enrique en passe de tomber à l'eau

Comme José Mourinho, Luis Enrique fait également partie des potentiels candidats pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Néanmoins, cette piste semble avoir pris du plomb dans l'aile ces dernières heures. En effet, alors qu'il était dans les petits papiers de Naples pour remplacer Luciano Spalletti, le président du récent champion d'Italie, Aurelio De Laurentiis, a affirmé que le technicien espagnol souhaitait rejoindre la Premier League à l'avenir.

Cela vient donc jeter un froid sur sa potentielle arrivée au PSG cet été, et le club de la capitale va devoir trouver d'autres alternatives pour s'offrir un entraînement de renom en cas de départ de Christophe Galtier.