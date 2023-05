Prêté par l’OM, Arkadiusz Milik espère poursuivre son aventure à la Juventus. Mais le Polonais risque d'être contraint de revenir à Marseille.

Mercato OM : Ça se complique pour Arkadiusz Milik à la Juventus

Depuis son arrivée à la Juventus sous la forme d’un prêt en provenance de Naples, Arkadiusz Milik a montré son talent en inscrivant des buts importants et en devenant rapidement un joueur clé de l'équipe entraînée par Massimiliano Allegri. Ses performances prometteuses ont ainsi convaincu ses nouveaux dirigeants qui souhaitent le conserver le plus longtemps possible.

La direction de la Juventus a rapidement entamé des discussions avec les représentants d’Arkadiusz Milik en vue de boucler son transfert définitif. Une démarche très appréciée par le principal concerné qui a régulièrement affiché son souhait de rester à la Juventus. Sauf que jusqu’ici, son option d’achat estimée à 9 millions d’euros n’a toujours pas été levée par la Juventus.

Malgré les discussions entamées avec la direction de l'OM, ces négociations se heurtent à des obstacles. Les deux clubs ne parviennent toujours pas à s'entendre sur les modalités financières de son transfert définitif. La Juventus, confrontée à des contraintes budgétaires, chercherait à obtenir un accord à un prix inférieur à celui initialement convenu avec l'OM. Cette initiative a peu de chance d’aboutir car la direction marseillaise souhaite récupérer la somme fixée pour son joueur.

De nouveaux prétendants se manifestent pour Arkadiusz Milik

Cette position ferme de l’Olympique de Marseille et l’hésitation de la Juventus sème de ce fait le doute concernant l'avenir d’Arkadiusz Milik. C’est pourquoi La Gazzetta dello Sport assure que le rachat d'Arkadiusz Milik par la Juventus est toujours en suspens. Si cette situation reste intacte jusqu’à la fin de la saison, prévue ce week-end, le joueur de 29 ans sera alors contraint de retourner à l’OM, à moins qu'une autre équipe ne se manifeste avec une offre satisfaisante pour boucler sa signature.

D'ailleurs, le journal transalpin assure que de nouveaux prétendants se manifestent déjà pour Arkadiusz Milik. L’Eintracht Francfort, Burnley et Newcastle auraient récemment montré un intérêt pour l’attaquant de l’OM et seraient prêts à formuler une offre comprise entre 7 à 8 millions d'euros pour l’arracher de la Juventus. La Lazio Rome serait même le club le plus déterminé à boucler sa signature, au grand dam des Bianconeri.

Quoi qu'il en soit, un départ d’Arkadiusz Milik représenterait un coup dur pour la Juventus, étant donné l'importance du joueur dans l'effectif et de ses performances impressionnantes depuis son arrivée. Du côté de l'OM, le retour de l’avant-centre polonais serait une bonne nouvelle pour renforcer son attaque. D’autant plus que Alexis Sanchez est incertain de rester à Marseille. Les prochaines semaines seront cruciales pour le dénouement de cette affaire.