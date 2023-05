Qualifié pour la Ligue Europa, Brighton s’intéresse de près à Mattéo Guendouzi. Et le club britannique sait comment financer son transfert.

Mercato OM : Brighton ne lâche pas l'affaire pour Mattéo Guendouzi

Mattéo Guendouzi vit sans doute ses dernières semaines à l’Olympique de Marseille. Relégué sur le banc de touche en cette fin de saison par Igor Tudor, le milieu de terrain n’exclut plus un départ de l’OM. Et de son côté, la direction phocéenne ne s’oppose pas vraiment à son départ. Les dirigeants marseillais envisagent de se séparer de lui dès cet été, à condition de recevoir une belle offre. Un montant à hauteur de 25 millions d’euros est évoqué.

Cette position de l’OM a rapidement alerté ses prétendants. Après une première tentative manquée lors du dernier mercato hivernal, Aston Villa n’a pas renoncé à l’idée de s’attacher les services du milieu de terrain tricolore. L’entraîneur Unai Emery, qui l’a déjà eu sous ses ordres lors de son passage à Arsenal, aimerait bien l’attirer chez les Villans. En quête de renfort dans l'entrejeu, West Ham serait aussi sur ses traces.

Alexis Mac Allister vendu pour faciliter l'arrivée de Mattéo Guendouzi

Mais c’est peut-être un autre club britannique qui risque de rafler la mise dans ce dossier. Brighton a visiblement trouvé un moyen de financer le transfert de Mattéo Guendouzi en provenance de l'OM. Fabrizio Romano assure en effet que le 6e de Premier League envisage de vendre son milieu de terrain, Alexis Mac Allister, à Liverpool pour une somme avoisinant les 70 millions d'euros. Cette vente permettrait ainsi à Brighton de réunir les fonds nécessaires pour recruter Guendouzi.

Si cette transaction venait à se concrétiser, elle représenterait un coup important pour les Seagulls. Il faut dire que Alexis Mac Allister est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de Brighton, et une vente à ce montant élevé serait une belle réussite sur le plan financier. De plus, cela pourrait permettre au club entraîné par Roberto De Zerbi de financer son prochain recrutement et de faciliter l’arrivée de potentiels renforts, comme Mattéo Guendouzi, un joueur apprécié pour sa grande débauche d’énergie, ses qualités techniques et son potentiel de développement.

D'un autre côté, la vente de Guendouzi représenterait aussi un renoncement de l’OM à un jeune milieu de terrain talentueux. Mais compte tenu des contraintes financières auxquelles l'Olympique de Marseille est confronté, la direction phocéenne devrait céder son joueur pour une offre satisfaisante. À noter que jusqu’ici, aucun accord n'a été conclu dans ce dossier. Les négociations entre les clubs et les joueurs peuvent être complexes et prendre du temps avant de trouver un terrain d’entente.