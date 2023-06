Le Barça est dans la course pour faire signer Gabri Veiga. Le Real Madrid suit le joueur du Celta Vigo depuis quelque temps dans l'optique d'un transfert.

Mercato Real Madrid : Concurrence avec le Barça pour Gabri Veiga

Le Real Madrid pourrait bien se faire doubler par son plus grand rival dans la course au recrutement de Gabri Veiga. D'après les informations de AS, le Barça est également intéressé par le jeune joueur du Celta Vigo, suivi depuis plusieurs semaines par les Merengues.

Ce dernier a explosé cette saison avec son club formateur, auteur de 9 buts et 4 passes décisives en Liga. Sa clause libératoire est fixée à 40 millions d'euros, ce qui rend son prix abordable. Cette signature ne serait pas un plan B en cas de retournement de situation dans le dossier Jude Bellingham, mais plutôt un transfert complémentaire.

Le joueur ne restera pas au Celta Vigo la saison prochaine. Son club aura énormément de mal à le retenir, alors qu'il n'est même pas certain d'évoluer en Liga la saison prochaine (17e à un point du premier relégable). Le milieu de terrain espagnol est ouvert à de nombreuses options.

Des grands clubs européens sur Gabri Veiga

En plus du Real Madrid et du FC Barcelone, d'autres cadors européens ont fait part de leur intérêt concernant Gabri Veiga. Manchester City, Manchester United, Chelsea ou encore le Bayern Munich envisageraient de faire signer le joueur. Le Real reste attentif à sa situation mais un recrutement pourrait intervenir en cas de départs.

L'option privilégiée pour lui serait le FC Barcelone, à en croire le média espagnol. C'est là qu'il aurait le plus de temps de jeu. Il pourrait même avoir une place de titulaire, mais le Barça doit d'abord valider son plan de viabilité devant la Liga avant d'inscrire de nouveaux joueurs et donc d'envisager ce transfert.