Dans un retournement de situation inattendu, il semblerait que le FC Barcelone n'ait pas transmis d'offre à Lionel Messi, l'attaquant du PSG, mettant ainsi en péril ses espoirs de retourner dans son ancien club. Alors que le contrat de Messi avec le Paris Saint-Germain expire le 30 juin prochain, les spéculations vont bon train quant à son prochain club. Cependant, les rumeurs sur un éventuel retour au Barça semblent s'éloigner de plus en plus, faute d'une offre concrète de la part du club catalan.

Mercato : Lionel Messi pourrait finalement rester au PSG

La situation de Lionel Messi devrait s'accélérer dans les prochains jours, alors que la fin de la saison approche à grands pas. Son départ du PSG paraissait très probable, et le FC Barcelone apparaissait comme sa destination privilégiée. Toutefois, malgré le désir profond de l'Argentin de retrouver le maillot blaugrana, le journaliste de La Cadena SER, Manu Carreño, affirme que le Barça n'a toujours pas formulé d'offre concrète.

Lors d'une interview accordée à El Larguero, Manu Carreño déclare : « Je vais vous dire quelque chose... Messi voulait jouer pour le Barça. Il voulait jouer pour le Barça, revenir au Barça, mais bien sûr, combien de temps devons-nous attendre ? Ils ne lui ont présenté aucune offre et plus le Barça lui met la pression, plus vite on connaîtra l'avenir de Leo Messi. Il aurait aimé revenir au Barça, mais la décision a pratiquement été prise ».

Il semblerait donc que la décision de son retour au Barça revienne désormais au club. Cependant, pour prendre une décision, il faut avoir des options concrètes sur la table. Avec les révélations de Manu Carreño sur l'absence de propositions du FC Barcelone pour l'attaquant parisien, les chances du PSG de le retenir son joueur grossissent

Cette situation inattendue met en évidence les incertitudes qui entourent le retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Alors que de nombreux supporters espéraient le revoir porter le maillot blaugrana, il semble que les négociations entre les parties n'aient pas encore commencés. Reste à savoir si le Barça prendra rapidement des mesures pour présenter une offre à Messi ou si le joueur se dirigera vers d'autres horizons.