Laurent Batlles s’est déjà projeté vers la saison prochaine, avant le match contre Valenciennes. Il a déballé une partie de son projet pour retrouver la Ligue 1.

ASSE : La reprise des entrainements fixée au 3 juillet

Il reste encore un dernier match à l’ASSE face à Valenciennes FC à Geoffroy-Guichard, vendredi (20h45), pour boucler la saison. Une saison à deux visages ! Une première moitié catastrophique et une deuxième marquée par une remontée inespérée au classement, jusqu’au maintien en Ligue 2. Présent en conférence de presse, mercredi, Laurent Batlles a évoqué cette ultime rencontre. Il espère bien finir l’exercice devant les milliers de supporters stéphanois (plus de 30 000 attendus), mais surtout revenir des vacances plus ambitieux pour jouer la remontée en Ligue 1. « On a que quatre semaines de vacances. On va partir après le match (contre VAFC). On va tous se retrouver assez rapidement parce que la préparation commence le 3 juillet. ça va vite arriver », a indiqué l’entraineur de l’AS Saint-Etienne.

Batlles veut « garder l’image d'une équipe capable de battre tout le monde »

Cependant, Laurent Batlles ne partira pas en même temps que ses joueurs. Il va certainement peaufiner le programme de la préparation estivale avant de couper. « Personnellement j'ai encore une ou deux choses à faire ici, et après je pars aussi en vacances ». Le technicien de 47 ans a lâché ensuite quelques indices sur son projet pour la saison prochaine. « Je veux qu’on garde l’image d’une équipe qui veut gagner des matchs et qui est capable de battre tout le monde, et poursuivre dans cet esprit jusqu’au bout. Je veux que lorsqu’on se déplace sur tous les stades, c’est pour prendre des points. Qu’on essaye de se donner les moyens à chaque match d’avancer dans ce championnat et de montrer une bonne image de notre club », a-t-il indiqué.

ASSE : Un gros chantier défensif attend Laurent Batlles

Notons que l’ASSE est la meilleure attaque de Ligue 2 avec 61 buts marqués en 37 matchs et la 3e meilleure équipe sur la phase retour du championnat. Ce qui est de bon augure pour les Stéphanois selon leur coach : « Souvent on repart sur une saison comme on a terminé l’autre, c’est important. » Néanmoins, Laurent Batlles est conscient qu’il y a encore des axes à améliorer dans son équipe, notamment la défense. Le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers ont concédé 57 buts et sont la 3e pire défense du championnat cette saison. « Il y a encore des choses à mettre en place, à la fois sur l’aspect défensif, mais aussi sur l’aspect offensif. Il y a du travail à mettre en place, on doit mieux maitriser nos rencontres », a prévu l’entraineur des Verts.