Alors que la prolongation d'Alexis Sanchez n'est toujours pas actée à l'OM, l'Arabie saoudite débarque pour l'attaquant chilien.

Mercato OM : Une prolongation en bonne voie, mais toujours pas actée

Auteur d'une saison plus que satisfaisante sous le maillot de l'OM, Alexis Sanchez semble bien partie pour rester une année de plus. Auteur de 14 buts en 37 matchs de Ligue 1, le joueur de 34 ans a gagné le coeur des supporters marseillais, qui ne veulent pas le voir quitter le club cet été. Il y a quelques jours, les discussions concernant une prolongation de contrat ont débuté entre Pablo Longoria et l'attaquant chilien, et tout laisse à penser qu'Alexis Sanchez sera olympien la saison prochaine.

Toutefois, le dossier n'est toujours pas finalisé, et cela suscite quelques inquiétudes à Marseille. Même s'il s'estime heureux dans la cité phocéenne, l'ancien joueur d'Arsenal a l'ambition de gagner des trophées sur sa fin de carrière, et cette troisième place obtenue par l'OM est une vraie déception pour le principal intéressé, d'après ses propos relayés dans une vidéo publiée par le club. "J’aurais aimé donner un titre aux supporters et aux employés du club. Je crois qu’on était très proches, il y avait de la place pour être champion, mais on aurait aussi pu gagner une coupe."

Et alors que sa prolongation tarde à se boucler, un concurrent de taille vient de débarquer sur ce dossier, bien décidé à attirer Alexis Sanchez lors du prochain mercato estival.

L'Arabie saoudite veut s'offrir Alexis Sanchez

D'après les informations révélées par James Benge, journaliste de CBS Sport, Alexis Sanchez suscite beaucoup d'intérêt en Arabie saoudite. La source affirme qu'un club saoudien serait très intéressé par le profil de l'attaquant chilien, et il n'est donc pas impossible qu'une offre très conséquente soit formulée au joueur de 34 ans.

Si cela venait à se confirmer, ce serait un coup dur pour l'OM, qui devra trouver les arguments nécessaires pour convaincre son attaquant de poursuivre l'aventure sur la Canebière.