L’OL pourrait être privé de son entraineur, en plus de trois joueurs, lors du dernier match à Nice, samedi. Le club informe que Laurent Blanc est malade.

OL : Laurent Blanc malade, Franck Passi en conférence de presse

L’OL se déplace sur la Côte d’Azur, ce samedi (21h) pour affronter l’OGC Nice à l’Allianz Riviera, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. L’équipe Lyonnais sera privée de Sinaly Diomandé, Dejan Lovren et Moussa Dembélé comme indiqué par le site Olympique et Lyonnais dans un point médical. Les deux défenseurs sont victimes d’une lésion musculaire, alors que l'attaquant souffre d'une inflammation de la cheville. Ils étaient tous absents à l’entraînement ce jeudi. En plus des trois joueurs, Laurent Blanc n'était pas présent à la séance de ce jour. Du coup, il ne sera pas en conférence de presse d’avant-match cet jeudi midi. Il sera remplacé par son adjoint Franck Passi, en compagnie de Rayan Cherki, comme indiqué par l'Olympique Lyonnais sur son compte Twitter.

OL : Franck Passi sur le banc de touche à Nice ?

Si Laurent Blanc n’est pas rétabli rapidement, il est fort probable qu’il soit absent sur le banc de touche de l’OL lors du déplacement à Nice. Il n’y a plus véritablement d’enjeu pour Lyon face aux Aiglons. Il serait évidemment compliqué pour l'OL (62 points +20) de passer à la fois devant l’AS Monaco (65 points + 20) et le Stade Rennais (65 points +29), au terme de l’ultime match de la saison. Rennes, grâce à sa forte différence de but, devrait finir devant les Gones, même en cas de défaite.

Pour rappel, Franck Passi avait remplacé Laurent Blanc lors de la 23e journée du championnat. C’était lors de la réception du RC Lens. Son équipe s’était imposé au Groupama Stadium (2-1), le 12 février. Malade, le Cévenol était resté en contact par téléphone avec son adjoint durant la rencontre.