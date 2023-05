Suivant Rayan Cherki depuis plusieurs mois, le Real Madrid serait prêt à passer à l’offensive pour recruter la pépite de l’OL cet été.

Mercato OL : Rayan Cherki continue d'impressionner ses courtisans

Cette saison, en dehors du buteur Alexandre Lacazette, c’est bien Rayan Cherki qui porte l'OL. Il séduit à chaque match, malgré les résultats collectif en dessous des attentes. Vendredi dernier, en ouverture de la 36e journée, le polyvalent milieu offensif a brillé avec l’Olympique Lyonnais face à l’AS Monaco.

Grâce à ses performances remarquables, l'équipe de Laurent Blanc a renversé les Monégasques, (3-1) après avoir été menée dès l’entame du match (0-1, 2e). Le très prometteur joueur a été à l’initiative du but égalisateur inscrit par Maxence Caqueret et il a inscrit le 3e but de l’OL, d’une superbe frappe enroulée du gauche. Grâce à sa prestation XXL face à l’AS Monaco, Rayan Cherki a confirmé tout son talent. Et il n’y pas de doute qu’il a encore attiré l’attention sur lui ou convaincu davantage les clubs en position pour le recruter.

Le Real Madrid prêt à passer à l'action pour Cherki

En plus du PSG en Ligue 1, le joueur de 19 ans est dans le viseur du Real Madrid depuis l’été denier. Le club de la capitale espagnole serait prêt à le recruter cet été, par anticipation sur l’exercice 2024-2025, selon les informations de Don Balón. Si l’on en croit la source, le plan de la direction des Merengues est en effet de présenter Rayan Cherki en même temps que le jeune attaquant brésilien Endrick (16 ans) de Palmeiras, qui rejoindra le Real Madrid à l'été 2024.

L'Espoir français est encore lié à son club formateur jusqu'en juin 2024, et sa valeur marchande est estimée à 27 millions d'euros. Cependant, Florentino Pérez ne devrait pas rencontrer d’obstacles majeurs s'il décide de passer à l’action pour le N°18 de Lyon, car ce dernier a toujours déclaré son amour pour la Maison Blanche. Sauf que le dirigeant madrilène devra convaincre John Textor de lui céder son joueur à fort potentiel.