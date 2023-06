Alors que le mercato estival approche de plus en plus, un premier départ a été officialisé à Saint-Etienne ces dernières heures.

Mercato ASSE : Esther Okoronkwo quitte les Vertes et signe en Espagne

De retour dans l’élite, l' ASSE féminin jouera en D1 Arkema la saison prochaine, avec un objectif modeste. C’est que Jean-Marc Barsotti a confié dans les colonnes du quotidien Le Progrès, au terme du dernier match de son équipe, et une large victoire contre Albi-Marssac (6-1). Les Vertes de Laurent Mortel étaient déjà assurées de la montée en première division, mais elles ont fini très fort et en toute beauté leur extraordinaire saison. L’AS Saint-Etienne a terminé en tête de son groupe (B), synonyme du titre de champion de D2. « On n’y va pas pour faire l’ascenseur, mais il faut être réaliste, on ne visera pas la première place non plus. On souhaite se situer entre la 7e et la 9e place. L’objectif, c'est de se stabiliser », a déclaré le président de l'Association AS Saint-Etienne, dans le journal régional.

Cependant, l’équipe féminine de l' ASSE tentera de défier les grosses pointures comme l’OL et le PSG dans l’élite, sans Esther Okoronkwo. Elle a quitté le club promu et s’est exilée en Espagne. L'attaquante internationale nigériane s’est engagée avec l'UDG Tenerife, un club de l’élite en Espagne. Elle espère franchir un palier avec sa nouvelle équipe dans un nouvel championnat. « L'UDG Tenerife est une équipe incroyable, avec de grandes joueuses qui ne peuvent que me faire devenir une meilleure joueuse », a-t-elle déclaré. Toutefois, le départ de Esther Okoronkwo ne causera pas de désagrément, car la direction du club a anticipé le mercato d’été. « On va dire que le recrutement est déjà bouclé à 90 %, durant l’hiver, nous avons recruté des filles qui ont évolué en D1 », a rassuré Jean-Marc Barsotti.