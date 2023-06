Le Stade Rennais joue son dernier match de la saison à Brest. Steve Mandanda, touché au mollet lors du dernier match face à l’As Monaco, ne sera pas de la partie.

L’entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, avait un peu annoncé la couleur pour l’absence de Steve Mandanda, sorti en seconde mi-temps du match Rennes-Monaco. Le portier rennais touché au mollet ne s’est pas encore remis et donc il ne pourra pas tenir son poste dans les buts du SRFC.

Steve Mandanda pas dans le groupe du Stade Rennais pour Brest

Le onze probables du Stade Rennais FC devrait être composé d’Alemdar dans les cages, avec en défense H. Traoré en tant que capitaine. Il sera accompagné d'Omari, Théate et Belocian. Dans le milieu de terrain du SRFC, Santamaria devrait être présent pour apporter sa solidité, tandis que Jérémy Doku, Bourigeaud, Majer et Gouiri auront pour mission de créer des occasions et d'alimenter l'attaque. Justement en pointe de l’attaque des Bretillien, on devrait avoir Toko-Ekambi qui va devoir faire parler sa vitesse et son sens du but.

Ce match contre le Stade brestois revêt une importance particulière pour le Stade Rennais. En effet, une victoire permettrait à Rennes de terminer la saison en beauté et de consolider sa place de 5e et donc d’être qualifié pour les tours préliminaires en Leagu Europa. Les Rennais ont réalisé une saison solide, avec de belles performances. Malgré quelques déceptions, l'équipe a su montrer son potentiel et sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.

La rencontre face à Brest sera donc l'occasion pour les joueurs de prouver une dernière fois de plus leur valeur sur le terrain. Sans Steve Mandanda, ils devront faire preuve de détermination et de solidarité pour obtenir un résultat positif. Le Stade Rennais FC peut compter sur ses joueurs qui ont conscience du risque de se faire doubler par l’As Monaco en cas de mauvais résultat dans la corne de la Bretagne.

Le onze probable du Stade Rennais :

Dogan Alemdar - Hamari Traoré (cap.), Warmed Omari, Arthur Theate, Jeanuël Belocian - Baptiste Santamaria - Jérémy Doku, Benjamin Bourigeaud, Lovro Majer, Amine Gouiri - Toko-Ekambi.