Annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ de Marco Verratti, le milieu de terrain d’Arsenal, Martin Odegaard, a pris une décision concernant son avenir.

Mercato PSG : Martin Odegaard visé pour cet été

À la Recherche de renforts pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre Lionel Messi, Neymar Jr et Marco Verratti, serait fortement intéressé par le profil de Martin Odegaard. Performant au milieu de terrain et capable de se projeter devant, le capitaine d’Arsenal est très apprécié par le conseiller football du club de la capitale, qui voit en lui un excellent renfort en cas de départ de Marco Verratti.

Auteur de 15 buts et 8 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues, l’international norvégien pourrait en effet être un important soutien au secteur offensif. Les Gunners ne sont pas forcément vendeurs, mais en cas d’offre à 80 millions d’euros, le club anglais pourrait commencer à réfléchir, selon les renseignements du Daily Mail. Toutefois, le média britannique estime que le PSG a très peu de chance de parvenir à ses fins dans ce dossier.

Mercato PSG : Martin Odegaard vers une prolongation avec Arsenal

Doublé par le Real Madrid sur la piste Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et en négociations avec Bernardo Silva de Manchester City, le Paris Saint-Germain aimerait également mettre le grappin sur Martin Odegaard pour la saison prochaine. Mais la piste menant au meneur de jeu d’Arsenal semble compliquée. En effet, le Daily Mail indique que le club londonien n’a aucune envie de se séparer de l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, qui n’a pas non plus l’intention de quitter l’équipe conduite par Mikel Arteta.

Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, qui assure que les dirigeants d’Arsenal vont prochainement rencontrer les représentants d'Odegaard pour entamer des négociations en vue d’une prolongation de son contrat actuel qui court jusqu’en juin 2025. Et les deux parties seraient d’ores et déjà d’accord sur le principe d’une prolongation. Le Paris SG est donc prévenu.