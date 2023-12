L’intérêt du PSG pour un défenseur international français est révélé par le journaliste transalpin Fabrizio Romano. Mais la réponse du joueur est connue.

Mercato PSG : William Saliba a repoussé le PSG à l'été

A la recherche de renfort en défense depuis la blessure Presnel Kimpembe et le départ de Sergio Ramos au FC Séville, le PSG avait ciblé William Saliba. La révélation sur cette piste est faite par la source italienne. En plus du club de la capitale, les services du défenseur d’Arsenal intéressaient aussi le Bayern Munich en Bundesliga. Mais si l’on en croit les indiscrétions du confrère, le défenseur central a repoussé les avances des Parisiens et évidemment des Bavarois. L'international français (12 sélections) s’est imposé dans l’équipe des Gunners. Cette saison, il a été titulaire 24 fois en autant de matchs disputés en championnat et en Ligue des champions.

Depuis son retour de l’OGC Nice, puis de l’Olympique de Marseille où il avait été prêté successivement de janvier à juin 2021 et lors de la saison 2021-2022, il est devenu un crack à Londres où il bénéficie de la confiance de Mikel Arteta et de la direction du club. Cela est justifié par la prolongation de son contrat, le 7 juillet dernier, jusqu'au 30 juin 2027.

William Saliba est devenu un crack à Arsenal

William Saliba, auteur d’un match abouti contre Liverpool (1-1) la semaine dernière, est leader de Premier League avec son club. En plus, il est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, après avoir fini premier de son groupe au terme de la phase de poule. Pour rappel, le natif de Bondy a été formé et lancé à l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 par le club ligérien.

Il a été transféré à Arsenal en juillet 2019, contre 30 millions d’euros, après une seule saison dans l'élite. Mais il avait été laissé à l’ASSE sous la forme d’un prêt lors de l’exercice 2019-2020. Ayant pris la cote outre-Manche, William Saliba vaut aujourd’hui 75 millions d’euros sur le marché des transferts.