Real Mercato : Officiel, Martin Odegaard retrouve les Gunners !

Publié par Timothée Jean le 20 août 2021 à 12:44

Cela était pressenti depuis quelques jours, c’est désormais officiel ! Martin Odegaard a fait ses valises du Real Madrid pour rejoindre définitivement Arsenal où il était prêté la saison dernière.

Real Mercato : Martin Odegaard retourne à Arsenal !

Arrivé très jeune au Real Madrid en 2014 à l’âge de 16 ans, Martin Odegaard n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif madrilène. Le milieu offensif a fait l’objet de plusieurs près ces dernières années afin de retrouver plus de temps de jeu, loin de la capitale espagnole. Heerenveen, Vitesse Arnhem, Real Sociedad, puis Arsenal avant de faire son retour au Real Madrid cet été. Mais le jeune joueur ne poursuivra pas cette saison sous les couleurs madrilènes.

Conscient que Carlo Ancelotti ne pourra pas lui garantir un temps de jeu raisonnable à Madrid, Martin Odegaard a décidé de quitter définitivement les merengues. L'international norvégien (30 capes, 1 but) s’est engagé avec Arsenal où il avait été prêté les six derniers mois la saison dernière. Le milieu de 22 ans a paraphé un contrat de quatre ans, il est désormais lié aux Gunners jusqu’en juin 2025. « Martin Odegaard nous a rejoint dans un transfert définitif en provenance du Real Madrid », peut-on lire dans le communiqué du club.

Mikel Arteta retrouve son meneur de jeu

Martin Odegaard va donc relancer sa carrière en Premier League. Durant son prêt de six mois à Arsenal, le jeune norvégien avait convaincu ses nouveaux dirigeants, en inscrivant 2 buts et délivrant 2 passes décisives en 20 apparitions. Son retour est donc une excellente nouvelle pour l’entraîneur Mikel Arteta qui retrouve son meneur de jeu. « Il nous a rendus meilleurs, nous avions besoin de plus d'options, d'alternatives, de créativité et de joueurs qui peuvent être une morale pour ce club de football. C'est encore un très jeune homme, mais il a déjà une énorme expérience dans différents clubs », a confié le coach des Gunners. Mikel Arteta espère compter sur sa nouvelle recrue pour la réception de Chelsea en Premier League, prévue ce dimanche à partir de 17h30.