Alors que le monde du football retient son souffle après l’accident de Sergio Rico, la femme du gardien de but du PSG a envoyé un dernier message poignant.

Victime d'une chute mortelle impliquant un cheval et un coup violent à la tête, Sergio Rico est hospitalisé à l’hôpital de Séville depuis dimanche. Placé sous respiration artificielle, le portier du Paris Saint-Germain se trouve dans un état inquiétant, mais, selon le dernier communiqué de l’établissement hospitalier espagnol.

Sur les réseaux sociaux, la femme de l’ancien joueur du FC Séville, Alba Silva, partage régulièrement ses craintes et ses espoirs sur l’état de santé de son compagnon. Ces dernières heures, la mannequin espagnole a ému ses followers sur Instagram avec la vidéo d’une danse avec Sergio Rico, avec un message poignant : « le monde entier m'attend avec toi. » Jeudi, Christophe Galtier a annoncé une deuxième mesure forte du PSG pour son numéro 16.

Galtier : « Samedi, il n'y aura pas de fête » en soutien à Sergio Rico

De passage en conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a annoncé qu’il n’y aura pas de fête au Parc des Princes pour le titre de Champion de France. « Samedi, il n'y aura pas de fête, c'est une semaine très difficile. On est tous touchés parce qu'on est passé du titre de champion de France samedi à un réveil plus que douloureux dimanche matin.

On est tous touchés, on essaye tant bien que mal de se changer les idées à travers les séances d'entraînement qui ne ressemblent en rien à une préparation de match. On est très unis pour envoyer beaucoup d'ondes positives et d'énergie à Sergio, sa maman, son épouse, ses proches. On ne fera pas un hommage, mais il y aura un gros message de soutien pour Sergio de la part des joueurs, du club et des supporters », a déclaré Christophe Galtier.

Aux dernières nouvelles, le quotidien La Vanguardia assure que Sergio Rico est toujours en soins intensifs, mais dans un état jugé « cliniquement stable malgré la gravité de ses blessures. » Toujours selon cette même source, l’hématome cérébral du portier de 29 ans est en rémission et Sergio Rico pourrait même sortir du coma la semaine prochaine. En soutien à son gardien de but Sergio Rico, qui lutte contre la mort, le club de la capitale a déjà annulé le gala annuel de sa fondation sur instruction de son président Nasser Al-Khelaïfi.