À la recherche d'un nouvel entraîneur, Pablo Longoria a coché le nom de Raffaele Palladino, et est désormais fixé pour le coach italien.

Raffaele Palladino prolonge avec Monza

Coup dur pour Pablo Longoria. Alors qu'il cherche activement un entraîneur après avoir récemment appris le départ d'igor Tudor à l'issue de la saison, le président marseillais avait coché le nom de l'actuel entraîneur de Monza, Raffaele Palladino. Malheureusement, cette piste tombe déjà à l'eau ce vendredi, puisque l'entraîneur italien prolonge l'aventure avec le pensionnaire de Serie A d'après les dires de Fabrizio Romano via son compte Twitter.

"Malgré les liens entre l’OM et la Juventus, Monza est parvenu à un accord sur un nouveau contrat pour l’entraîneur-chef Raffaele Palladino valable jusqu’en juin 2024. Officiel et signé aujourd’hui." Le président de l'OM va donc devoir chercher d'autres alternatives pour clotûrer rapidement ce dossier important. D'après les informations relayées par La Provence, la reprise de l'entraînement est fixée au 3 juillet, et Pablo Longoria n'a pas l'intention d'attendre un mois avant de trouver son entraîneur.

Pablo Longoria a plusieurs noms en tête

Si la piste menant à Raffele Palladino est définitivement entérinée, cela ne devrait pas décourager Pablo Longoria pour autant. D'après diverses sources, le dirigeant espagnol a plusieurs noms en tête, et pourrait bien piocher en Ligue 1 pour s'attacher les services du nouvel entraîneur de l'OM. En effet, Paulo Fonseca et Franck Haise sont des options plausibles à Marseille, mais les incertitudes règnent concernant l'avenir des deux coachs.

À l'étranger, l'OM surveille l'entraîneur argentin Marcelo Gallardo, ainsi que Marcelino qui est un bon ami à Pablo Longoria. Les pistes sont donc nombreuses depuis plusieurs heures, et les supporters attendent avec impatience de connaître le nom du futur coach pour la saison prochaine. En attendant, il reste encore un match à disputer avec Igor Tudor qui se jouera samedi soir à Ajaccio, et nul doute que le technicien croate voudra finir sur une note positive.