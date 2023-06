Après avoir annoncé le départ d'Igor Tudor jeudi, Pablo Longoria creuse au LOSC pour boucler sa première recrue de l'été.

Pablo Longoria a plusieurs noms en tête pour le futur entraîneur

Comme l'an dernier, le premier gros chantier de l'été à Marseille concerne l'entraîneur. Après le départ annoncé d'Igor Tudor, qui disputera samedi soir son dernier match sur le banc de l'OM, Pablo Longoria doit faire vite pour trouver un nouveau coach, car le temps est compté avec les barrages de la Ligue des Champions qui débuteront au début du mois d'août.

Depuis plusieurs heures, les rumeurs vont bon train, et plusieurs noms semblent déjà dans les petits papiers du président marseillais. Parmi eux, on retrouve Vincenzo Italiano, Marcelion, ou encore Marcelo Gallardo qui semble être la priorité du club à l'heure actuelle. En effet, Foot Mercato indiquait jeudi soir que des premiers contacts avaient d'ores et déjà été établis entre les deux parties, et Eric Di Meco a également annoncé que l'agent de l'entraîneur argentin faisait tout son possible pour l'envoyer à l'OM.

Toutefois, Pablo Longoria n'a pas encore pris sa décision, et reste attentif à la situation d'un entraîneur de Ligue 1, qui s'est distingué cette saison grâce au jeu très emballant de son équipe.

Paulo Fonseca suivi de près par Pablo Longoria

Entraîneur du LOSC depuis l'été dernier, et toujours en course pour accrocher une place européenne, Paulo Fonseca ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. La tendance penche plus du côté d'un départ en fin de saison, et d'après les informations du Phocéen, la situation du technicien portugais serait suivie de près par Pablo Longoria.

Ayant déjà entraîné en Serie A, son profil intéresse le président de l'OM, mais cela pourrait prendre un peu de temps avant de connaître le futur de Paulo Fonseca à Lille, et Pablo Longoria doit agir vite. Pour le moment, il est difficile de savoir qui sera sur le banc marseillais la saison prochaine, mais cela devrait rapidement se décanter.