À 24 du déplacement crucial à Brest pour affronter le Stade Brestois, une décision officielle tombe pour le Stade Rennais et ses supporters.

Stade Rennais : Les supporters du SRFC seront encadrés à Brest

Si le Stade Brestois n'a plus rien à jouer sur cette dernière journée de Ligue 1, ce n'est pas le cas du Stade Rennais, qui doit absolument s'imposer pour être européen l'an prochain. Avec un enjeu de si grande ampleur, les supporters rouge et noir seront nombreux à faire le déplacement dans le Finistère, et la Sous-Préfecture de Brest a tenu à prendre ses précautions pour éviter quelconques débordements.

Ainsi, les supporters du SRFC auront interdictions de se prévaloir comme tels dans différents secteurs de la ville brestoise, notamment au abords du stade Francis Le Blé. En revanche, pour ceux qui ont pris des billets hors parcage visiteurs, il pourront porter les couleurs du SRFC dans les différentes tribunes de l'enceinte du SB29.

Brest-Stade Rennais : Une finale pour le SRFC

Le match face à Monaco gagné 2-0 la semaine dernière était déjà très important, mais ce déplacement à Brest l'est sans doute encore plus. En cas de victoire, le Stade Rennais serait assuré de disputer une compétition européenne la saison prochaine. En revanche, une contreperformance pourrait coûter très cher en fonctions des résultats de ses principaux concurrents. Le LOSC, 4e avec un point d'avance sur les Rouge et Noir, iront à Troyes, et l'AS Monaco, 6e à égalité avec le même nombre de points que les Rennais, recevront le Toulouse FC à Louis II.

Interrogé sur cette rencontre à enjeu majeur, Bruno Genesio a affirmé qu'il n'y avait pas de peur ni de stress à l'idée de voir la qualification européenne s'envoler. "Non, pas de peur et je crois que ce serait la plus grosse erreur à commettre. Il ne faut pas être impatient, c’est souvent ce qui nous coute cher. Mais il ne faut pas avoir peur, on a quelque chose d’extraordinaire à aller chercher, qu’on a tutoyé quasiment toute la saison, qu’on a vu s’éloigner à un moment donné car on a eu un petit trou d’air. Là on a la possibilité de nouveau de qualifier le club pour la coupe d’Europe pour une 6e saison consécutive ce qui est quand même quelque chose d’important. Reste plus qu'à faire le job désormais pour le SRFC.