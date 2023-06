En course pour la Ligue Europa, le Stade Rennais va devoir lutter sans un de ses meilleurs éléments défensifs contre Brest.

Alors que la 38ème et dernière journée de Ligue 1 va rendre son verdict samedi soir, le Stade Rennais a reçu une mauvaise nouvelle. Le club dirigé par Bruno Genesio ne pourra pas compter sur un de ses tauliers face à Brest, dernier adversaire des Rouge & Noir. C'est Arthur Theate qui ne sera pas de la partie, contre toute attente d'après un communiqué officiel du club. Le joueur ne figure pas dans le groupe rennais retenu ce week-end.

Autre surprise : on ne connaît pas la raison de son absence. On peut supposer qu'il peut avoir une gêne musculaire, comme ce fut le cas contre Ajaccio il y a 2 semaines (victoire 0-5). Son forfait serait en tout cas un sacré coup dur, surtout quand on sait que Theate est un joueur très utilisé par Bruno Genesio (35 matchs de Ligue 1, 5 en Ligue Europa). De son côté, le SRFC a déjà anticipé la nouvelle.

Joe Rodon pour remplacer Arthur Theate contre Brest ?

Pour affronter Brest, Bruno Genesio réfléchirait donc à une alternative pour renforcer au mieux sa défense. La solution semble venir de Joe Rodon. Prêté par Tottenham, le joueur de 25 ans a la confiance du technicien breton. Avec 26 matchs à son actif, il a contribué à la bonne saison du club (16èmes de finale de Ligue Europa, 5ème de Ligue 1). Le journal Ouest-France voit deux options contre Brest : titulariser Joe Rodon et conserver Jeanuël Bélocian dans le couloir gauche, ou recentrer le jeune taulier pour l'associer à Warmed Omari.

Dans tous les cas, le Stade Rennais (5ème, 65 pts) semble armé pour jouer sa place en Ligue Europa. En cas de victoire contre Brest, les Rouge & Noir seront assurés de disputer au moins les barrages de la compétition. En revanche, une contre-performance (nul ou défaite) placerait leur destin entre les mains du LOSC (4ème, 66 pts) et de l'AS Monaco (6ème, 65 pts).