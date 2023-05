La fin de saison approche et le Stade Rennais peut encore croire en une qualification en coupe d'Europe, mais est-il suffisamment armé pour l’atteindre ?

Stade Rennais : Faire mieux que les années passées

Il faudra faire mieux que les saisons précédentes pour le Stade Rennais de Bruno Genesio, c'est même une certitude. À l'aube de la 36e journée de Ligue 1, les Rouge et Noir pointent à la 6e place du classement et bataille pour obtenir sa place dans le top 5, synonyme de coupe d'Europe. Avec un point de retard sur Lille, 5e, le Stade Rennais devra réaliser un sans faute ou presque et attendre le faux pas de Lille pour se qualifier une 6e année consécutive en Europe.

Ces deux dernières années, les hommes de Bruno Genesio ont glané 4 points sur 9 possibles sur les trois dernières journées de championnat et cela avait suffi au Stade Rennais d'accrocher l'Europe. Nul doute que cette année, il ne sera pas suffisant de prendre quatre points pour arracher la coupe d'Europe, et il faudra copier les exercices 2017/2018 et 2018/2019 où le SRFC avait rapporté 7 points dans le sprint final.

À noter que le Stade Rennais sera classé pour la toute première fois dans le top 40 au classement UEFA avec un coefficient record de 44 000 points. 3e club français au plus gros coefficient, le SRFC pourrait en cas de qualification en coupe d'Europe s’installer davantage dans ce classement avec une nouvelle campagne européenne.

Ajaccio, un match charnière pour le SRFC

Ce match s'annonce charnière pour l'avenir européen du Stade Rennais. Alors qu'ils se déplacent ce dimanche sur la pelouse du relegable, l'AC Ajaccio, les Rennais auront la pression d'un résultat positif avec la rencontre qui se sera jouée samedi soir au Stade Pierre Mauroy entre Lille et Marseille. Alors que l'OM doit gagner pour croire à une seconde place synonyme de Ligue des Champions, les Lillois doivent obtenir un résultat pour conserver leur avance sur le SRFC.

Le résultat de ce soir entre l'AS Monaco et l'OL pourrait encore plus déterminer l'avenir des Rouge et Noir. En cas de victoire de l'AS Monaco, la 4e place sera presque inaccessible et ce malgré un succès contre l'AC Ajaccio et contre les Monégasques lors de la 37e journée au Roazhon Park. Mais en cas de match nul ou de défaite de Monaco, les Rennais pourraient s'offrir une finale pour l'Europe face à son public.

Une fin de saison à suspense qui laissera le Stade Rennais et ses supporters sous pression jusqu’à la dernière journée contre le Stade Brestois. Les coéquipiers de Benjamin Bourigeaud devront renverser la dynamique négative à l’extérieur qui a fait défaut tout au long de la saison aux Rennais.