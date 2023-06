Victor Lobry a une idée bien claire sur son avenir à l'ASSE. Il ne se sent pas du tout concerné par un éventuel départ cet été et se projette déjà.

Mercato ASSE : Victor Lobry, « je serai là la saison prochaine... »

N’ayant pas atteint son objectif, celui de retrouver la Ligue 1 immédiatement, l’ASSE se prépare pour partir du bon pied la saison prochaine. Loïc Perrin coche des noms pour renforcer l’équipe stéphanoise pendant le mercato estival, comme le souhaite Laurent Batlles. En attendant l’ouverture officielle du marché d’été, l’AS Saint-Etienne a transféré définitivement Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou, deux joueurs décisifs de la saison écoulée. Le club ligérien espère convaincre Jean-Philippe Krasso de prolonger son contrat dans le Forez, même si cela s’annonce compliqué, en raison de la forte concurrence, selon le coordinateur sportif.

Crédité d’une saison moyenne, Victor Lobry n’est pas pour autant inquiet sur sa situation contractuelle à l’ASSE. Il est certain de faire une deuxième saison consécutive, conformément à son contrat valide jusqu’au 30 juin 2024. En tout cas, il n’est pas enclin à un départ, même si la direction stéphanoise peut être tenté de le transférer en cas d’offre ou le pousser vers la porte de sortie. « Oui, je serai là la saison prochaine. J'avais signé deux ans, j'ai envie de continuer, j'ai envie de réussir l'objectif qu'on s'est fixé. Je serai là et avec de l'ambition », a t-il déclaré, dans la foulée de la victoire de l'ASSE sur Valenciennes FC (2-0).

Victor Lobry promet d'être plus décisif

Victor Lobry sait qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes de Laurent Batlles, mais promet de rectifier le tir en 2023-2024. « Les tableaux sont effacés pour repartir sur de bonnes bases. Le coach m'a expliqué pourquoi j’ai moins joué en fin d'exercice. C’est de bon augure pour l'année prochaine. C’est à moi d'aller chercher quelques buts. C’est à moi de continuer à bosser pour être plus décisif », a-t-il confié. Le milieu offensif de 28 ans a disputé 36 matchs et a été titulaire 24 fois en Ligue 2 avec les Verts. Il a marqué un seul but et a offert 3 passes décisives.