Karim Benzema ne serait plus sur le départ au Real Madrid. Toutefois, le club espagnol a ciblé Romelu Lukaku comme remplaçant de luxe.

Les médias se prennent la tête en évoquant le feuilleton Karim Benzema. L'attaquant français a répondu de fort belle manière aux rumeurs l'envoyant en Arabie saoudite, et plus généralement sur le départ au Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à Marca jeudi, il a ainsi rétorqué : « Pourquoi devrais-je parler du futur ? Je suis au Real Madrid, nous avons un match samedi. Internet, ce n'est pas la réalité. Je sais à quel point je suis apprécié des fans du Real Madrid. Je suis vraiment fier de ma carrière. Je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai signé au Real Madrid » a-t-il rappelé.

Une déclaration qui a surpris son monde, puisque le son de cloche est bien différent chez les médias. Marca, mais également Foot Mercato et bien d'autres ont tous été d'accord pour dire que Karim Benzema allait s'en aller. Certains parlent de 2024, d'autres... de cet été. Toutefois, ce discours ne devrait pas mettre fin au feuilleton. Le Real Madrid lui chercherait un remplaçant de luxe, afin qu'il soit toujours en concurrence pour mieux performer.

Une offre de prêt pour Romelu Lukaku ?

L'attaquant tant recherché par le Real Madrid pourrait se situer en Italie d'après Sky Sports. Si plusieurs pistes ont déjà été étudiées (Harry Kane, Roberto Firmino...), celle de Romelu Lukaku (Inter Milan, prêt) semble davantage intéresser la Casa blanca. Florentino Pérez, le président du club espagnol, pourrait proposer une offre de prêt à celui est sous contrat jusqu'en 2026 avec Chelsea.

Une belle opération financière et sportive pourrait donc se réaliser avec l'international belge (106 sélections, 72 buts). Toutefois, nul ne sait si celui-ci accepterait d'être le remplaçant de luxe de Karim Benzema. Après une saison plutôt réussie pour son retour en Série A (14 buts et 5 passes décisives en 35 matchs), il a qualifié son club pour la finale de la Ligue des Champions. Le Real ferait en tout cas de belles économies en s'offrant ses services sur un exercice : 40 millions d'euros selon Transfermarkt.